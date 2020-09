Battlefield 6 Beklenenden Önce Duyurulabilir

EA, 2015’ten bu yana her yıl sonbaharda İsveçli geliştirici DICE’ın imzasını taşıyan (farklı zamanlarda çıkan Star Wars Battlefront ve Battlefield) yeni bir oyun çıkarıyor. 2020’de görünen o ki, bu değişecek. Battlefield Twitter hesabından gelen bilgiler Battlefield 6 duyurusu veya benzer bir şeyin daha sonra değil daha erken gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Fragmanlar Battlefield YouTuber JackFrags tarafından yüklenen bir video ile geçen hafta başladı. Video çoğunlukla Battlefield 5 hakkındaydı ve sonda kamera köstekli saate yaklaşmıştı. Bu tuhaf son, DICE’tan Niklas Astrand tarafından tasdiklendi ve tik tik yanıtı geldi. Bu, köstekli saatin bir tür resmi Battlefield serisi tanıtımının bir parçası olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Bazı hayranlar da bunun Battlefield 6 duyurusuna işaret ettiğine ikna olmuş durumda.

Heres the vid in reversed format. trying to find if this audio matches with Bf3 radio chatter https://t.co/nlAc8jiLQN pic.twitter.com/H4akIYQGrK