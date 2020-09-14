Battlefield 6 Beklenenden Önce Duyurulabilir

EA, 2015’ten bu yana her yıl sonbaharda İsveçli geliştirici DICE’ın imzasını taşıyan (farklı zamanlarda çıkan Star Wars Battlefront ve Battlefield) yeni bir oyun çıkarıyor. 2020’de görünen o ki, bu değişecek. Battlefield Twitter hesabından gelen bilgiler Battlefield 6 duyurusu veya benzer bir şeyin daha sonra değil daha erken gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Battlefield 6 Videolarına DICE'tan Onay

Fragmanlar Battlefield YouTuber JackFrags tarafından yüklenen bir video ile geçen hafta başladı. Video çoğunlukla Battlefield 5 hakkındaydı ve sonda kamera köstekli saate yaklaşmıştı. Bu tuhaf son, DICE’tan Niklas Astrand tarafından tasdiklendi ve tik tik yanıtı geldi. Bu, köstekli saatin bir tür resmi Battlefield serisi tanıtımının bir parçası olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Bazı hayranlar da bunun Battlefield 6 duyurusuna işaret ettiğine ikna olmuş durumda.

Tick tick tick... — Niklas Åstrand (@NiklasAstrand) September 8, 2020

Heres the vid in reversed format. trying to find if this audio matches with Bf3 radio chatter https://t.co/nlAc8jiLQN pic.twitter.com/H4akIYQGrK — Jani-Patrik (@thejpfin) September 11, 2020

Bu arada kısa bir süre önce internette bir DICE geliştiricisinden sayısal bir kod içeren tuhaf, şifreli bir video görüldü. Videoda internette hayranlar tarafından keşfedildiği gibi, Battlefield 3’teki radyo sohbetiyle eşleşecek şekilde geriye doğru oynatılabilen müzikler de var. Bunun tam olarak ne anlama geldiği birinin tahmini ancak akla birkça farklı olasılık geliyor.

İlk olasılık, DICE’ın Battlefield serisinin modern bir savaş ortamını geri getirmek için Battlefield 6’yı kullanmayı planlaması. En son Battlefield oyunları 1. ve 2. Dünya Savaşı döneminde geçmişti ancak 2019’da Call of Duty: Modern Warfare’in çok popüler olması, DICE’ı bir sonraki oyun için modern ortama geri dönmeye ikna etmiş olabilir.

Alternatif olarak, bu bir tür Battlefield remaster sürümüne işaret ediyor olabilir. Battlefield 3, o günlerde oldukça popülerdi ve bu yıl DICE’tan yeni bir Battlefield oyunu çıkmayacağı için belki de EA, oyunu Battefield 3 remaster olarak çıkarmayı planlıyor.

Yakında Battlefield 6 duyurusu yapılacaksa hayranların oyunun 2021 sonlarına kadar çıkmasını beklememesi gerekiyor. Duyurunun nerede yapılacağına gelince, akla gelen ilk olasılık 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek PlayStation 5 (PS5) Showcase etkinliği. PS5 Showcase, öncelikle PS5 oyunlarına odaklanacak ancak 2021’e kadar piyasaya sürülmesi beklenmeyen bazı oyunlar da gösterilecek. Hayranların etkinlikte yeni nesil Battlefield oyunu ile karşılaşma olasılığı var.