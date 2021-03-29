DICE stüdyosu Battlefield 6 ile ilgili çalışmalarını tam gaz devam ettiriyor. Son gelen söylentilere göre yakın bir zamanda duyurulması beklenen oyun hakkında yeni söylentiler de gündeme geldi. Öyle ki, Battlefield 6 ücretsiz mod ile gelebilir. Detaylar haberimizde.

Yakın bir zaman önce Electronic Arts, analistlere ve yatırımcılara yönelik bir finansal konferans gerçekleştirmiş ve Battlefield 6 hakkında bazı detaylar sunmuştu. Buna göre, askeri savaş alanına tam bir geri dönüş gerçekleştirilecek. Hiç olmadığı kadar fazla oyuncu desteği ile büyük çaplı ve etkileyici savaşların sunulabilmesi için yeni nesil platformların gücünden tam anlamıyla faydalanılacakmış. Ayrıca görülmemiş çaptaki haritaların karşımıza çıkacağı yeni Battlefield oyununda, yıkılabilir çevre ve araçlar ve silahlar ile yapılan çatışmalar da bir üst seviyeye taşınacak.

Şu an için yeni oyunun ne zaman tanıtılacağına dair net bir tarih verilmemiş olsa da, Electronic Arts ve DICE sıkı bir hazırlık içerisindeler ve olabilecek en iyi deneyimin sunulabilmesi için de serinin hayranlarının fikrine danışma inceliği de göstermişler.

Battlefield 6 Ücretsiz Mod Sunabilir

Youtube kullanıcısı Lossy tarafından aktarılan bir bilgiye göre Battlefield 6 için hayranlar kapsamında bir anket başlatılmış ve ‘o kadar da ilgimi çekmedi’ ve ‘son derece ilgimi çekti’ arasında değişen seçenekler ile birçok soru sorulmuş. Bu soruların arasında da ücretsiz bir oyun modu olacağına dair bir ipucu da bulunuyormuş. Hatta bu modun, haritanın belirli bir bölümü değiştirilebilecek şekilde zaman içerisinde harita güncellemeleri alacağından da bahsediliyor.

Bu modun haricinde, Battlefield 6 için Battle Pass sistemi de düşünülüyormuş. Son çıkan Call of Duty oyunlarında olduğu gibi hem ücretsiz hem de Premium seçeneği olacak. Ücretsiz seçenekte, aşama kaydetme sistemi bağlamında sadece oyunu oynayarak kozmetik içerikleri açabileceksiniz. Premium seçenekte ise gerçek para ile bütün içeriklere ilk günden erişim sağlayabileceksiniz.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Guild veya klan sisteminin olacak olması. Bu sistem, en fazla yüz kişiden oluşacak olan bir gruba oyuncuların arkadaşlarını davet etmesine veya katılmasına izin verecek. Bunun sonucunda da klan sohbeti, klan meydan okumaları, klan istatistikleri ve daha fazlası dahilinde birlikte oynamalarına imkan tanıyacak.

Ücretsiz mod aslında daha önceden Tom Handerson tarafından da bahsedilmişti. Ortaya atılan iddiaya göre, DICE Call of Duty: Warzon oyununun Battlefield versiyonunu yaratmayı istiyor. Hatta Battlefield Battle Royale adı altında yaratılan versiyonda belirli bir aşamaya da gelinmiş. Ne var ki resmi bir açıklama yapılmadığı için, söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var.

Bakalım bu söylentilerin ardından Electronic Arts ve DICE ikilisi nasıl bir açıklamada bulunacaklar. Her şeyden önemlisi, Battlefield 6 ne zaman duyurulacak? Gelişmeleri çok yakından takipte olacağız.