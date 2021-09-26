Battlefield Mobil Oynanış Videosu Yayımlandı

Battlefield mobil oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan oynanış videosu, Electronic Arts'ın mobil oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, duyurulduğu ilk günden itibaren oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan mobil oyun ne zaman çıkacak? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Battlefield Mobil Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Electronic Arts, geçtiğimiz aylarda Android ve iOS platformları için yeni Battlefield oyunu duyurmuştu. Kısa süre önce Filipinler ve Endonezya'da Android kullanıcıları tarafından test edilmeye başlanan mobil oyun ile ilgili oynanış videoları yayımlandı.

Yayımlanan oynanış videoları oyun hakkında bilgi saihibi olmamıza imkan tanıyor. Videolara baktığımızda oyundaki binaların tıpkı diğer Battlefield oyunlarındaki gibi yıkılabilir olduğunu görüyoruz. Oyunda ayrıca atv, tank gibi araçlar kullanılabilecek.

Oyuncular, ayarlar sayfası üzerinden hud ekranına ilişkin kişiselleştirme yapabilecek. Böylece ekranda yer alan butonların konumu ayarlanabilecek. Ayrıca ayarlar üzerinden düşük, orta gibi grafik ayarları seçilebilecek.

Oyun şu anda alfa aşamasında olduğundan dolayı grafikleri oldukça kötü durumda. Vdieoya baktığıızda oyunun oynanış sisteminde de eksikler olduğunu görüyoruz. AnonymousYT, Techzamazing ve Nonstop Gaming isimli YouTube kanalları tarafından yayımlanan oynanış videolarını aşağıda yer alan oynatıcılar üzerinden izleyebilirsiniz.

Battlefield Mobil Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen mobil yapımın 2022 yılında Android ve iOS platformlarına çıkması bekleniyor ancak henüz net çıkış tarihi paylaşılmadı. Bu zamana kadar konsol ve PC'de oynanan oyun, çok yakında akıllı telefon ve tabletlerde de oynanabilecek.

Battle Pass sistemine sahip olacağı belirtilen mobil oyunun geçtiğimiz haftalarda Google Play sayfası açılmıştı. Mobil sürümde tıpkı PC ve konsol sürümünde olduğu gibi Assault, Support, Medic ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf olacak.

Ücretsiz olarak sunulacak oyunda araç kullanmak mümkün olacak. Battlefield serisinin önemli özelliklerinden bir tanesi olan yıkım özelliği mobil sürümde de bulunacak. Oyuncular ayrıca teçhizatını istediği şekilde kişiselleştirebilecek. Bu noktada silahlar, gadget'lar, görünümler ve daha fazla öge yer alacak.

Paylaşılan bilgilere göre bir süre sonra diğer bölgeleri de kapsayan bir test gerçekleştirilecek fakat bu testin ne zaman olacağı henüz tam olarak belli değil. Yeni test sürecine ön kayıt ile katılmak mümkün olacak.