Battlefield V Battle Royale Modu İçin İlk Video Yayınlandı

Battlefield serisini İkinci Dünya Savaşı yıllarına geri götüren Battlefield V, seride daha önce hiç görmediğimiz oyun modlarını barındırıyordu. Bunlardan bir tanesi olan Battle Royale moduyla birçok eleştiriye maruz kalan EA ve DICE, Battlefield V Battle Royale modu için ilk videoyu yayınladılar.

Battlefield serisinin yapımcısı DICE, Battlefield 1 ile beklenmedik bir hamle yaparak, FPS oyunlarının çok işlemediği Birinci Dünya Savaşı dönemine dönmüş, oyunculara farklı ve kaliteli bir deneyim yaşatmayı başarmıştı. Battlefield 1’in başarısının ardından bir sonraki Battlefield oyununa dair beklentiler artarken, mayıs ayında Battlefield V adı verilen yeni oyun duyurulmuştu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçecek olan ve daha çok işlenmeyen İskandinav cephesindeki çatışmaları konu alacak olan oyun, görselliği ve oynanışıyla dikkatleri çekmiş; ancak daha az hikaye barındıracak olması ve tamamen çok oyunculu modlara odaklanmasıyla eleştirilmişti.

Sonbahar aylarında oyuncularla buluşmaya hazırlanan Battlefield 5 için hazırlanan Gamescom videosundaysa bugüne kadar hiç görmediğimiz Battle Royale moduna dair görüntülere yer verildi. İki dakika uzunluğundaki videonun büyük kısmı oyunun ana modlarına odaklanırken, son birkaç saniyesinde Battle Royale modu gösterildi.

Videoda yeni moda dair ayrıntılı bilgilere yer verilmezken, Gamescom’a katılan oyuncuların Battlefield V Battle Royale modu hakkında daha fazla bilgi alabilecekleri söylenenler arasında yerini aldı. Çok beklenen oyunların başında gelen Battlefield V ise 11 Ekim 2018 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek.