Battlefield V - Bölüm 6: Into the Jungle, Şubat'ta Başlıyor

Electronic Arts ve EA DICE, Battlefield V için içerik desteği sağlamaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz sene içerisinde yapılan bir açıklama ile İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan oyunun içerik yol haritası bizlerle paylaşılmıştı. Bu yol haritasında sırada Bölüm 6: Into the Jungle var.

Bölüm 6: Into the Jungle kapsamındaki içerikler, 6 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlanacak olan güncelleme ile Battlefield V oyuncularının beğenisine sunulacak. Bugün ise Electronic Arts ve EA DICE tarafından gerçekleştirilen canlı yayın ile ne tür içeriklerin yayınlanacağına dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Önceki bölümlerde olduğu gibi Bölüm 6: Into the Jungle yepyeni bir harita ile gelecek. Bu haritanın ismi Solomon Islands. Nehirlerin, bataklıkların, Mangrov ormanlarının, dar patikaların ve gizli sığınakların bulunacağı harita, yakın mesafeli piyade, kara ve deniz araçları ile yapacağınız çatışmalar sunacak. Breakthrough modunun da bu harita için ideal olduğu söyleniyor.

Yeni bölüm ile Support sınıfı için orta ve yakın mesafeli savaşlarda kullanılacak Type 11 LMG ve Model 37 pompalı tüfek, Assault sınıfı için de M1A1 Bazooka ve tam otomatik M2 Carbine tüfeği geliyor. Ayrıca her iki sınıfın düşman tanklarına karşı kullanabilecekleri Lunge Mine teçhizatı da olacak.

Paylaşılan detayların devamında Misaki Yamashiro, Akira Sakamoto ve Steve Fisher olmak üzere üç Elit asker halihazırdaki ekibin arasında katılacak. Misaki Yamashiro tam bir taarruz uzmanı. Gerek orman gerekse de tropik bölgelerde yapılan çatışmalarda oldukça tecrübeli olmasının yanı sıra ustaca kullandığı Commando Machete ile yakın mesafeli çatışmalarda karşılaşmayı istemeyeceğiniz bir asker. Yamashiro'yu açabilmek için bölüm rütbesi kazanmanız ve ödül olarak almanız gerekiyor. Steve Fisher, yarın yokmuş gibi savaşan bir pilot ve sırf bu yüzden kendisini çoğu zaman avantajsız konumlarda bulabiliyor ama bu elbette hazırlıksız olmadığı anlamına gelmiyor. Böylesi durumlar için yakın mesafede ideal olan Knuckle Duster kullanıyor. Akira Sakamoto ise ekipteki bir başka pilot olacak. Güçlü reflekslere ve pratik zekaya sahip olan Sakamoto, düşen bir uçaktan söktüğü kontrol kolunu sağlam bir yakın çatışma silahına dönüştürebiliyor.

Son olarak, aşama kaydedeceğiniz kırk rütbe bulunacak ve azami rütbeye ulaşana kadar da yeni amblemler, yeni silahlar, yeni silah kaplamaları, yeni üniformalar ve yukarıda bahsi geçen Misaki Yamashiro'yu alabileceksiniz. Bunların yanı sıra haftalık görevleri tamamlayarak kazanacağınız sürüsüne bereket ödülü de unutmamak lazım.

Electronic Arts ve EA DICE tarafından yayınlanan ön-bakış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.