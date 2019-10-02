Battlefield V'e Bu Hafta Operation Underground Haritası Geliyor

Electronic Arts ve EA DICE, yaptıkları açıklama ile yeni Battlefield V haritası Operation Underground'ın yayınlanma tarihini duyurdular. 3 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlanacak olan güncelleme ile harita oyuna eklenecek.

EA Play 2019 etkinliği sırasında Battlefield V oyununun bu yılki içerik yol haritasının detaylarını paylaşan Electronic Arts, bu ay içerisinde Operation Underground haritasının oyuna ekleneceğini belirtmişti. Battlefield 3 ve Battlefield 4 oyununun Second Assault içeriğindeki Operation Metro haritasından esinlenilerek oluşturulmuş olan Operation Underground, bizleri savaşın harap ettiği bir Alman şehrine götürecek.

Eğer Marita haritasında deneyimliyseniz, bu haritada herhangi bir yabancılık çekmeyeceksiniz. Boyut olarak epey küçük olan harita piyade sınıfı için oldukça ideal olacak. Yakın mesafeli çatışmaların yaşanacağı ve hem yer altı hem de yukarıdan kontrolün sağlanmasının gerekeceği harita şehir sokaklarından, avlulardan ve dar tünellerden oluşuyor.

Conquest, Squad Conquest, Breakthrough ve Team Deathmatch modlarında seçilebilir olacak Operation Underground haritası, ileride zaman sınırlı olarak Rush modunda da seçilebilir olacak.

Öte yandan, Conquest modunda oynarken ele geçirmenizin gerekeceği üç kilit nokta var. Bunlardan bir tanesi, çok katlı olup da girebilebileceğiniz birçok binanın bulunduğu şehir sokaklarının ve avluların bulunduğu Crossroads adı verilen bölge, bir tanesi hem sığınak hem de şehir için ikmal hattının önemli bir parçası olan tren istasyonu ve sonuncusu da şehrin Alman operasyonu için komuta merkezi olan Plaza. Plaza, merkezinde belediye binasının olduğu fazlaca açık bir alan. Belediye binasında üst katlara sınırlı erişim var ama ilk katında girebileceğiniz çok fazla odası olacak.

Operation Underground haritası için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.