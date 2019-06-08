Battlefield V, EA Access ve Origin Access Basic Abonelerine Sunuldu

Bugün TSİ 19:15 sıralarında başlayacak olan EA Play 2019 etkinliği öncesinde, Electronic Arts küçük bir sürpriz yaptı. Amerika menşeli yayıncı Battlefield V oyununu, EA Access ve Origin Access Basic abonelerinin beğenisine sundu.

EA Access öncelikli olarak Xbox One platformunda faaliyete geçmiş, sonradan da PC platformuna Origin Access adıyla gelmişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise yeni bir duyuru yapan Amerikan menşeli yayıncı, Origin Access Premier ile karşımıza çıkmıştı. Yeni servise göre, Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunların tam sürümlerine resmi çıkış tarihlerinden çok önce erişim sağlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte, Origin Access aboneliklerine sisteme bağlı olarak Origin Access Basic adı veriliyor. Bir diğer deyişle, iki farklı abonelik seçeneğiniz bulunuyor.

Battlefield V Origin Access Premier üzerinden oyuncularla çıkışından epey bir süre önce buluşmuş olmasına rağmen, bu zamana kadar EA Access ve Origin Access Basic aboneleri için herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Ancak EA Play 2019 etkinliğinin başlaması öncesinde Electronic Arts bizlere bir sürpriz yaparak serinin yeni oyununu EA Access ve Origin Access Basic abonelerinin de beğenisine sundu.

Origin Access Premier aboneliğinden farklı olarak EA Access ve Origin Access Basic aboneliğinde, Battlefield V oyununu yedi gün süreyle deneme fırsatınız olacak. Yani eğer oyunu almak istiyor ama almadan önce bizzat kendiniz deneyip karar vermek istiyorsanız, bu sizin için oldukça iyi bir fırsat olabilir.