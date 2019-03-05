Battlefield V'in 1.10 Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor

Battlefield V için yeni güncellemeler yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bir açıklama yapan EA DICE, bugün bir yenisinin yayınlanacağını duyurdu. 1.10 versiyonlu bu güncelleme, Battlefield V ile ilgili birçok hatayı çözüme kavuşturacak.

Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield V, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Bir aylığına ertelenmiş olmasına rağmen yine de sıkıntılı bir başlangıç yapmış olan oyunun yaralarını, geliştirici stüdyo EA DICE sarmaya devam diyor. Geçtiğimiz ay içerisinde yayınlanmış olan bir diğer ana güncelleme ile yeni Tides of War içeriği olan Lightning Strikes, Battlefield V oyuncularının beğenisine sunulmuştu. Bugün itibarıyla, 1.10 versiyonlu yeni güncelleme, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

EA DICE tarafından paylaşılan detaylara bakacak olursak, güncellemenin genelinde başta PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarının her birine özel olanlar da dahil, araçlar, M1907 SF silahıyla ilgili Recoil Buffer Specialization, ZK-383 ve Selbstlader 1916 silahları için Fast ADS kullanırken yaşanan yakınlaştırma seviyesi, modlar ve kullanıcı arayüzü ile ilgili birçok sorun çözümleniyor.

Öte yandan, 12g Automatic ve M1897 tüfeklerinin azami saçma tanesi hasarının 5'ten 7.2'ye ve M30 Drilling tüfeğinin azami saçma tanesi hasarının da 5'ten 6.3'e çıkartılması gibi ince ayarlamalar da yapılıyor. Son olarak, kararlılık sorunları nedeniyle DX11 kullanılıyorken DLSS artık kapalı konuma getirilecek.