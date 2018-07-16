Battlefield V'in Açık Betası için Tarih Verildi

Electronic Arts (EA)'nın sevilen Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield V'ın 19 Ekim 2018’de piyasaya çıkarılacağı daha önce açıklanmıştı. “2. Dünya Savaşı”nı konu alan oyunun kapalı alfası "28 Haziran - 4 Temmuz” tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi de oyunun açık betasının yapılacağı tarih belli oldu.

EA, oyunun açık betasının Eylül ayının başlarında gerçekleştirileceğini duyurdu. Buna göre oyuna ilgi duyan ve oynanışı merak eden kullanıcılar açık beta sayesinde, oyun henüz piyasaya çıkmadan, oyunu satın almak zorunda kalmadan oyunu deneme fırsatı bulacak.

Battlefield V'i ön sipariş verenler ve PC'de Origin Access Premier aboneleri açık betaya erkenden erişebilecek. Henüz tam tarihi, başlangış ve bitiş saatleri açıklanmayan Battlefield V’in açık betasında, hangi modların ve haritaların yer alacağı da açıklanmadı.

EA konuyla ilgili açıklamasında, “Battlefield V’in Ekim ayında piyasaya çıkışından önce birkaç test daha olacak. İlk Alpha’dan itibaran testlerden elde ettiğimiz verileri, oyunun sizlere en iyi deneyimi sunacak şekilde geliştirilmesinde kullanıyoruz. Battlefield V için Gamescom’da yeni bir şeyler daha olacak ve bundan sonra Eylül ayında açık beta yayınlanacak. Battlefield V’i olabileceğinin en iyisi yapmamızda bize yardım ettiğiniz için teşekkürler.” ifadelerine yer verdi.

EA bu açıklamasıyla, 21-25 Ağustos tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek olan Gamescom 2018 etkinliğinde, Battlefield V ile ilgili yeni bir şeyler gösterileceğini de doğrulamış oldu.

“Battlefield V” 19 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya çıkacak.