Battlefield V'in Aralık Ayı Güncellemesi Tüm Platformlarda Yayınlandı

Electronic Arts ve EA DICE, Battlefield V için hazırlanan yeni güncellemeyi bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınladılar.

Güncelleme PC platformunda 12 GB ve PlayStation 4 platformunda da 7 GB civarı bir alan kaplayacak. Bu güncelleme ile Chapter 5: War in the Pacific için planlanan BAR 1918A2, Type 97 MG, Nambu Type 2A ve M3 Grease Gun silahları, Wake Island haritası ve Community Games sistemi eklenecek.

Community Games, ilk haberdar olduğumuz adıyla Rented Server Program. Bu isim daha sonradan Private Games olarak değiştirilmişti. Yani oyununun duyurulduğu zamanlarda sözünün verildiği kendi sunucunuzu açabileceğiniz sistem olacak. Ancak bu ismin geçici olarak verildiği, nihai ismin henüz karara bağlanmadığı söyleniyor. Faaliyete geçtiğinde, oyunun menüsünden veya oluşturulacak olan yeni ağ servisi üzerinden kendi sunucunuzu alabileceksiniz. Sonrasında ise bu sunucunun kontrolü tamamıyla sizin elinizde olacak. Ayarlarını kendinize göre belirleyip, istediğiniz gibi yönetebileceksiniz. İlerleyen zamanlarda moderatörler, VIP oyuncular, engellenmiş oyuncular ve çok daha fazlası için listeler oluşturabilmek ve bu listeleri yönetebilmek de mümkün olacak.

Bu yeniliklerin dışında, platformlara özel geliştirmeler ve hata çözümlemeleri de mevcut. PC platformunda DirectX 12 destekleyen bazı ekran kartlarında askerlerle ilgili ışıklandırma sorunu çözülürken, Underground haritasındaki su yansımalarına RTX yansıması ekleniyor ve sesle ilgili performans geliştirmeleri de yapılıyor. Xbox One platformunda Xbox Home düğmesine basıldığında yaşanan kısa süreli donma ve alternatif asker kontrol sistemi ile ilgili sorun çözülüyor. PlayStation 4 platformunda ise Arap yerelleştirmesinin neden olduğu çökme ve yine alternatif asker kontrol sistemi ile ilgili sorun ortadan kaldırılıyor.

Son olarak oyunun geneli için bir takım hata çözümlemeleri ve yeniden dengeleme yönünde yapılan değişiklikler de mevcut.