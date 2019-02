Battlefield V'in Combined Arms Modu Haftaya Geliyor

Eğer Battlefield V oyununun Combined Arms modunu bekliyorsanız, sizlere müjdeli bir haberimiz var. Kooperatif modu, yakında geliyor. Electronic Arts, Combined Arms modunun haftaya geleceğini Twitter üzerinden müjdeledi.

Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde, Electronic Arts tarafından detaylandırılan Battlefield V içerik yol haritasına bağlı olarak, Tides of War servisinin ikinci bölümü olan Lightning Strikes, Ocak ayı itibarıyla yayınlanmıştı. Bu yeni bölümün içerikleri, Mart ayına kadar yayınlanan güncellemeler ile oyuna eklenecek. Bu zamana kadar da Squad Conquest moduna ek olarak, Sturmgeschutz IV tankı ve haftalık görevleri tamamladığımız takdirde hediye olarak verilecek olan ZK-383, Modele 1944 ve M1922 silahları Battlefield V oyuncularıyla buluşmuştu.

Mart ayına daha epey bir zaman var ve Lightning Strikes ile daha birçok içerik İkinci Dünya Savaşı temalı oyuna dahil edilecek. Sırada ise Combined Arms modu var. Electronic Arts tarafından Battlefield Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile Combined Arms modunun önümüzdeki hafta yayınlanacağı duyuruldu.

💥 Squad up with up to 3 friends and survive 4 mission types across 4 maps in #Battlefield V's co-op experience. 💥



Combined Arms deploys next week. pic.twitter.com/I0Gkyvw65b