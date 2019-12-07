Battlefield V'in Community Games Sistemi Haftaya Faaliyete Geçiyor

Eğer Battlefield V için duyurulmuş olan Community Games sistemini bekliyorsanız bir müjdemiz var. Electronic Arts ve EA DICE bahsi geçen sistemin önümüzdeki hafta içinde faaliyete geçeceğini duyurdular.
9 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak olan sıradaki güncelleme ile Battlefield V oyununa gelecek olan Community Games sonrasında tercihinize göre oyun araması yapabilecek, kendi oynatma listenizi oluşturabilecek ve sonraki kullanımlarınız için hazır set ayarlarınızı da saklayabileceksiniz. Sağlıklı bir deneyim için şifre oluşturabilecek, gerektiğinde oyuncuları atabilecek ve engelleyebileceksiniz. Silah, araç ve derece aşaması aktif olarak kalacak ve en önemlisi kendi Community Game'inizi de oluşturabileceksiniz.
EA DICE tarafından paylaşılan son Community Broadcast gönderisinde, faaliyete geçtiği ilk günde Community Game sisteminde bulunacak olan özellikler ve önümüzdeki yıl için planlanan özellikler açıklık kazandı.
İlk günden bulunacak olan özellikler şöyle olacak:
- Bir veya birden fazla konfigürasyon oluşturmak, silmek, güncellemek ve isimlendirmek
- Bir Community Game oluşturmak ve katılımda bulunmak
- Otomatik olarak sunucu adı oluşturmak
- On altı, otuz iki veya altmış dört oyunculu oyunlar oluşturmak
- Sunucunun kaç tur oynayacağını belirlemek (azami sayı yirmi)
- Mod seçmek
- Haritaları seçmek
- Şifre seçmek
- Oyuncuları sunucudan atmak
- Seans kapsamında oyuncuları engellemek ve engellenmiş oyuncuları yönetmek
- Advanced Search (Gelişmiş Arama) için Special Community Games (Özel Topluluk Oyunları)
2020 yılı için planlanan Community Games özellikleri ise şöyle olacak:
- Sunucuya özel bir ad koymak
- Sunucu için açıklama yazmak
- Hangi sınıfların mevcut olacağını kontrol etmek
- Hangi silahlara izin verileceğini kontrol etmek
- Hangi araçlara izin verileceğini kontrol etmek
- Kill Cam'in görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol etmek
- Friendly Fire'ı açıp kapatmak
- Sağlık yenilemesini açıp kapatmak
- Asker künyelerinin görünür olup olmamasını ayarlamak
- Üçüncü kişi kamera görüntüsünü etkinleştirmek veya etkinleştirmemek
- Sadece manga liderlerinin doğmasına izin vermek
- Nişan yardımcısı otomatik rotasyonunu etkinleştirmek veya etkinleştirmemek
- Asist yardımcısının yeniden devreye girmesini etkinleştirmek veya etkinleştirmemek
- Mermi hasarının ölçeğini kontrol etmek
- Oyun modu bilet ölçeğini kontrol etmek
- Asker ve araçların yeniden ortaya çıkma zamanlayıcısını kontrol etmek
- Mini haritayı açıp kapatmak
- Pusulayı açıp kapatmak
- Moderatörlerin listesini yönetmek
- VIP'lerin listesini yönetmek
- Sahibi olan bir hazır set ayarını bir Community Game'e uygulamak
- Sunucunun sahibiyseniz, adınızı sohbet odasında ön plana çıkartmak
- Ana menüden veya Community Games ağ portalı vasıtasıyla sunucu ayarlarını yönetmek
- Commutiny Game'inizin açıklamasını yükleme ekranında sunmak
- Belirli oyuncuların takımlar arası geçişini sağlamak
- Gelişmiş arama ekranında Community Game'leri rapor etmek