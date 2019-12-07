Battlefield V'in Community Games Sistemi Haftaya Faaliyete Geçiyor

Eğer Battlefield V için duyurulmuş olan Community Games sistemini bekliyorsanız bir müjdemiz var. Electronic Arts ve EA DICE bahsi geçen sistemin önümüzdeki hafta içinde faaliyete geçeceğini duyurdular.

9 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak olan sıradaki güncelleme ile Battlefield V oyununa gelecek olan Community Games sonrasında tercihinize göre oyun araması yapabilecek, kendi oynatma listenizi oluşturabilecek ve sonraki kullanımlarınız için hazır set ayarlarınızı da saklayabileceksiniz. Sağlıklı bir deneyim için şifre oluşturabilecek, gerektiğinde oyuncuları atabilecek ve engelleyebileceksiniz. Silah, araç ve derece aşaması aktif olarak kalacak ve en önemlisi kendi Community Game'inizi de oluşturabileceksiniz.

EA DICE tarafından paylaşılan son Community Broadcast gönderisinde, faaliyete geçtiği ilk günde Community Game sisteminde bulunacak olan özellikler ve önümüzdeki yıl için planlanan özellikler açıklık kazandı.

İlk günden bulunacak olan özellikler şöyle olacak:

Bir veya birden fazla konfigürasyon oluşturmak, silmek, güncellemek ve isimlendirmek

Bir Community Game oluşturmak ve katılımda bulunmak

Otomatik olarak sunucu adı oluşturmak

On altı, otuz iki veya altmış dört oyunculu oyunlar oluşturmak

Sunucunun kaç tur oynayacağını belirlemek (azami sayı yirmi)

Mod seçmek

Haritaları seçmek

Şifre seçmek

Oyuncuları sunucudan atmak

Seans kapsamında oyuncuları engellemek ve engellenmiş oyuncuları yönetmek

Advanced Search (Gelişmiş Arama) için Special Community Games (Özel Topluluk Oyunları)

2020 yılı için planlanan Community Games özellikleri ise şöyle olacak: