Battlefield V'in Dördüncü Tides of War Bölümünün Bazı Detayları Sızdı

Geçtiğimiz hafta içerisinde EA DICE tarafından Firestorm ile ilgili bir ön bakış seansı gerçekleştirilmişti. Oyun dünyasının önde gelen mecralarının Battle Royale modunu deneme fırsatı buldukları bu seans sırasında, geliştirici stüdyo da Battlefield V oyununun 2019 yılı içerik yol haritasının detaylarını açıkladı.

Trial by Fire bölümü ile ilgili birçok bilgiye sahip olsak da dördüncü ve beşinci bölümler hakkında pek fazla bir detay sunulmuş değildi ama Electronic Arts ve EA DICE, Haziran ayı içerisinde yapılacak olan EA Play 2019 etkinliği kapsamında detaylı bilgilerin paylaşılacağının sözünü vermişti. Ne var ki, Firestorm ile ilgili ilk detayları sızdıran Reddit kullanıcısı temporyal, bir kez daha sahneye çıktı. temporyal bu defa da Battlefield V'in dördüncü Tides of War bölümü ile ilgili bilgileri ortaya çıkarttı.

Şimdilik adı belli olmayan beşe beş mod ile Doctrine'ler devreye girecek. Her bir mücadelenin başlamasından önce manga liderinin mangası için bir Doctrine seçmesi gerekecek. Doctrine'ler, temel olarak İkinci Dünya Savaşı döneminden Special Forces ve manganız için ne tür komandoların ve ödüllerin mevcut olacağını belirliyorlar. Şu anlık ortaya çıkan Doctrine'ler ise SAS Raiders (Büyük Britanya), Army Rangers (ABD), Devil’s Brigade (ABD), Volksgrenadiers (Almanya), MSK (Almanya) ve Decima Mas (İtalya). Doctrine onayı ise diğer manga üyeleri tarafından yapılacak. Duruma göre onaylayabilecek veya oy çoğunluğuyla yeni bir tane seçilebilecek. Bu noktada, manga lideri verdiği oyu değiştirebilecek.

Her bir Doctrine, manganız için üç ödülle gelecek. Patlamalardan alınan hasarı % 33 oranında düşüren Blast Armor, sağlık yenilemesini hızlandıran ve sağlığı dolduran Tenacity, düşmanları havadan tespit edebilen keşif uçağı sağlayan Recon Plane, çatal ayak kurmanızı sağlayan Bipod Expertise, el bombalarının sayısını bir artıran Increased Throwables, düşmanların harita üzerinde iki saniye daha işaretli kalmalarını sağlayan Expert Tracker, mücadelenin başında tüm teçhizatların cephanesinin artırılmasını sağlayan Increased Munitions, Fortification'ların daha hızlı inşa edilmesini sağlayan Fast Fortifications, hayatta kalan son manga üyesinin arkadaşlarını ayağa kaldırmasını sağlayan Intestinal Fortitude, havadan bırakılan cephane ve sağlık ekipmanlarını satın alabilmeyi sağlayan Supply Drop, talep halinde manganın yeniden doğmasını sağlayan Squad Deploy, topçu saldırısı yaptırmayı sağlayan Artillery Strike ve son olarak da yakıcı silahlar ile teçhiz edilmiş tanklar almayı sağlayan Vehicle Incendiary, şimdilik görünen ödüllerin genel olarak tamamı olacaklar.

Adı henüz duyurulmamış olan mod kapsamındaki her bir mücadelenin başlamasından önce mangaların sınıf ve kit seçmek için otuz saniye kadar izin süresi olacak. Şu an için toplamda beş sınıf ve bu beş sınıfa bağlı olarak on üç kadar kit bulunacak. Captain sınıfı Raid Captain ve Control Captain, Assault sınıfı Range Assault, Saboteur, Shock Assault, Medic sınıfı Combat Medic ve Trauma Surgeon, Support sınıfı Combat Engineer, Grenadier ve Gunner, Recon sınıfı ise Combat Sniper, Infiltrator ve Tactician kitleri ile gelecek. Her kitin ayrı bir özelliği ve ekipmanı olacak. Genel olarak ekipmanlar da MMG Emplacement, Double Barrel Flare Gun, TN17 Radio Jammer, Panzerbüchse 39, Breaching Charge, M1A1 Bazooka, Type 89 Knee Mortar ve Anti Tank Shaped Charge.

Bu modda, geleneksel olarak araç kullanımı devre dışı bırakılmış değil ama biraz daha kısıtlı bir hale getirilmiş. Öyle ki, her bir manga için aktif olarak kullanılabilecek sadece bir araç söz konusu olacak. Toplamda dört tank var ve bu tanklar, İtilaf güçleri ve Müttefik güçleri arasında ikiye ayrılmış. İtilaf güçleri için Panzer 38t ve Panzer IV tankları, Müttefik güçleri için de Staghound ve Valentine tankları seçilebilir olacaklar.

temporyal tarafından paylaşılan bilgilerin devamına bakacak olursak, Provence, Norway, Casquets, Libya ve Rotterdam olmak üzere beş farklı haritanın bulunacağı modda, ayrıca dört tane de alt oyun modu bulunacak. Bu alt modlar da Extraction, Breakthrough, King of the Hill ve Holdout.

Defying the Odds ile gelecek olan diğer oyun modları ise Conquest: Grind, Tank Superiority ve Squad Conquest Tournament olacak. Conquest: Grind modunda takımlar stratejik bölgeleri ele geçirmek için mücadele verecekler iken, Tank Superiority ise adından da anlaşılacağı üzere tankların savaşına sahne olacak. Squad Conquest Tournament ise epey ilgi çekici görünüyor. Öyle ki, sekize sekiz bir mücadelenin olacağı bu mod kapsamında, belirlenen haritaların her birinde yapılacak üç turluk savaşlar bizleri bekleyecek. Ne yazık ki hakkında daha fazla bir bilgi yok ama Haziran ayı içerisinde yapılacak olan EA Play 2019 etkinliği sırasında, Tides of War için yayınlanacak olan bu dördüncü bölüm hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olacağız.

Son olarak, sizlerle paylaştığımız bu bilgileri bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Her ne kadar temporyal tarafından Firestorm modu ile ilgili olarak sızdırılan bilgilerin büyük bir kısmı doğru çıkmış olsa da.