Battlefield V'in E3 2018 Videosu Yayınlandı

Battlefield V'in merakla beklenen multiplayer moduna özel videosu E3 2018'de yayınlandı.

Battlefield V duyurulduktan hemen sonra oyunun tek oyunculu moduna özel bir video yayınlanmıştı. Geliştirici ekip oyunun çoklu oyunculu modu için yayınlanacak olan videonun E3 2018'de geleceğini söylemişti. Electronic Arts'ın E3 2018'deki konferasında küçük bir video yayınlandı. Oyundaki atmosfer oldukça etkileyici duruyor. Battlefield V'de oyuncuların büyük ısrarla istediği yıkımlara önem verildiğini görüyoruz. Tankların evlerin içinden geçebildiğini ve ortaya büyük bir yıkım bıraktığını görüyoruz.

Electronic Arts, Battlefield V'de Premium Pass gibi herhangi bir ek paketin yer almayacağını belirtti. Dolayısıyla oyuna gelecek olan bütün ek paketler ücretsiz olarak sunulacak. Multiplayer modundaki karakterimizi kozmetik olarak düzenleyebileceğiz. Karakterlerin kostümlerini, silahlarını düzenleyebiliyorken, ayrıca oyundaki kara ve hava araçlarını da düzenleyebileceğiz.

Daha öncesinden DICE'in Battlefield V için Battle Royale modu geliştirdiği söylentileri dolanıyordu. EA Games, bu konuya da açıklık getirdi. Battlefield V için Battle Royale modu geliştiriliyormuş. Battlefield V'in tarzına yakışır bir şekilde yapılacak olan oyun modu için çok fazla bilgi verilmedi.

Battlefield V, 19 Ekim'de çıkış yapacak.