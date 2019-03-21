Battlefield V'in Firestorm Güncellemesi Haftaya Geliyor

Önümüzdeki hafta, Battlefield V için önemli bir hafta olacak çünkü Tides of War servisinin üçüncü bölümü olan Trial by Fire açılışını yapacak. Yine bir dolu içeriğin biz oyuncularla buluşturulacağı üçüncü bölümün en önemli parçası ise 25 Mart 2019 tarihinde gelecek olan Battle Royal modu olan Firestorm olacak. Firestorm modunun gelişi öncesinde EA DICE, sıradaki güncellemenin notlarını paylaştı.

Haftanın başında PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlanacak olan sıradaki güncelleme; hava savaşları, araçlar, silahlar, teçhizatlar, Specialization'lar, askerler, haritalar ve oyun modları, kullanıcı arayüzü, ekran göstergeleri, seçenekler, Assignment'lar, Battlefield V oyununun kararlılığı için birçok hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler getiriyor.

Ayrıca hasar aldığında Valentine Archer tankının motorunu tamir etmek, bıçak gibi küçük yakın muharebe silahlarıyla PAK-40'a hasar vermenin artık mümkün olmayacak olması, Polished Action ihtisasının ilk atışlarda artık daha büyük bir etki yapacak olması ve eklenen yeni kontrol seçeneğiyle, diğer oyuncuları ayağa kaldırmayı atlamak veya diğer oyunculardan yardım talebinde bulunmak için ilgili tuşa basmak veya basılı arasındaki seçim ayarı, güncellemenin getireceği diğer yenilikler olacaklar.

Son olarak, NVIDIA DLSS desteğinin 4K ve 1440p ayarlarındaki görüntü berraklığı da sıradaki güncellemeyle iyileştirilecek.