Battlefield V'in Firestorm Modu Bu Ay İçerisinde Geliyor

Firestorm modu, oyuncular tarafından en çok beklenen Battlefield V modu. Oyunun 23 Mayıs 2018 tarihindeki resmi duyurusu sırasında ortaya çıkan modun, Electronic Arts tarafından detaylandırılan Tides of War yol haritasına bağlı olarak 2019 yılının Mart ayında, yani bu ay gelmesi bekleniyor. Nitekim de öyle olacak. Yayınlanan yeni fragman ile Firestorm, 25 Mart 2019 tarihinde Battlefield V oyuncularıyla buluşacak.

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz hafta içerisinde Reddit kullanıcısı temporyal, Firestorm modu ile ilgili birçok detayı sızdırmıştı. Aynı gün içerisinde de Youtube kullanıcısı Krittamet Phothong, yayınladığı video ile modun alıştırma bölümünü göstermişti. Ne var ki Electronic Arts ve / veya EA DICE tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olduğu için bu detayları ve oynanış videosunu birer söylenti olarak kenarda tutuyorduk. Aşağıdan izleyebileceğiniz fragman ise bunların bir kısmını onaylıyor.

Her bir karşılaşmada altmış dört oyuncuya kadar desteğin verileceği modu; ister tek başınıza, isterseniz de arkadaş(lar)ınızla oluşturacağınız iki kişilik veya dört kişilik grupla oynayabileceksiniz. Firestorm modunda karşınıza çıkacak olan haritanın adı, Halvoy ve tahmin edebileceğiniz üzere gelmiş geçmiş en büyük Battlefield haritası olacak. Battle Royale modunun özüne bağlı olarak, çatışmanın yapılacağı alanın etrafı belirli zamanlarda daralacak olan alevden bir çember ile sınırlandırılmış. Battlefield serisinin özünde olan harita deformasyonunun ve araç kullanımının da geri döneceği mod dahilinde, yine sızdırılan detaylarda da yer aldığı gibi topçu saldırısı gibi takviye çağırmak da mümkün olacak.

Burnout ve Need for Speed serilerinden de tanıdığımız Criterion Games stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Firestorm modu ile ilgili fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!