Battlefield V'in Firestorm Modu için Hazırlanma Vakti Geldi

Haftaya Pazartesi günü yayınlanacak olan Battlefield V güncellemesi ile gelecek olan Firestorm modu için sabırsızlanıyorsanız, sizleri biraz daha sabırsızlandıralım. Electronic Arts, mod ile ilgili merak edilen birçok detayı sonunda paylaştı. Detaylara bakacak olursak, edindiğimiz bilgiler ışığında daha önceden yaşanan sızıtının neredeyse tamamının doğru çıktığını söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki, temporyal kullanıcısının bundan sonra sızdıracağı bilgileri dikkate almakta fayda var.

Öncelikle Strongbox'lar ve Safe'ler ile başlayalım. Harita üzerindeki belirli noktalarda rastgele olarak Strongbox (Çelik Kasa)'lar ve Safe'ler (Güvenlik Kasası) bulunacak. Strongbox'ların içinden silahlar, teçhizatlar, iyileştirme eşyaları ve aynı zamanda da Common, Rare ve Epic Tier'lar çıkacak. Safe'lerden ise yüksek değeri olan ganimetler çıkacak. Ancak bu güvenlik kasalarını açabilmek için öncelikle gerekli olan kombinasyonu bulmanız gerekecek. Tabii ki kasayı açarken yanınızda en az bir takım arkadaşınızın olmasına özen gösterin, aksi takdirde diğer oyuncular sizi rahat bırakmayacaklardır.

Firestorm modu sırasında, rastgele olarak Supply Drop'lar (İkmal Sandığı) da bırakılacak. Yeşil renk işaret fişeği ile bırakılacak olan bu sandıklardan ender ve güçlü ganimetler çıkacak. Electronic Arts bu ganimetler hakkında herhangi bir detay vermiş değil ama muhtemelen hayat kurtaracak silahların ve / veya teçhizatların çıkacağını tahmin ediyoruz.

Re-supply Point hedefleri ise mod sırasında karşınıza çıkacak diğer hedeflerden bir tanesi olacak. Yirmiden fazla noktada rastgele belirecek olan bu alanları ister tek başınıza isterseniz de takım olarak ele geçirerek Rare ve Epic Tier kazanmanız mümkün olacak. Eğer aynı noktaya daha fazla asker doluşursa, o nokta daha çabuk bir şekilde ele geçirilebilecek.

Harita üzerinde karşınıza çıkacak olan bir diğer önemli nokta ise Vehicle Lockup (Taşıt Deposu) olacak. Haritanın önemli noktaları ile bütünleşik olacak ve içerisinde Churchill veya Panzer IV tankları gibi araçların bulunacağı bu noktalara erişimi ister takım çalışması, isterseniz de tek başınıza sağlayabileceksiniz. Ancak biraz seri davranmanızda fayda olacak; çünkü, siz kapıyı açmaya çalıştığınızda çalmaya başlayacak olan bir alarm, diğer oyuncuların dikkatini doğrudan sizin üzerinize çekecek.

Sizlerle paylaştığımız Firestorm sızıntısında da aktardığımız gibi, gerektiğinde takviye kuvvet de çağırmanız da mümkün olacak. Toplamda dört farklı seçeneğiniz var. Bunlar Supply Drop (İkmal Sandığı), Vehicle Drop (Araç Sandığı), Artillery Strike (Topçu Saldırısı) ve V-1 Rocket olarak sıralanıyorlar.

Bildiğiniz gibi Halvøy haritasına, klasik bir Battle Royale modunda olduğu gibi elleriniz boş bir şekilde ineceksiniz. İndikten sonra ise hızla bir silahlanma seansı başlayacak. Firestorm oyununda, ilk etapta, ana senaryodan aktarılmış olan on altı farklı birincil silah bulunacak ve bu silahlar, eklenti ve geliştirme sayısı açısından Common, Rare ve Epic olmak üzere üç Tier'a ayrılıyorlar. Submachine Gun sınıfında MP40, Suomi KP/-31, STEN ve M1928A1, Rifle sınıfında Gewehr 43, M1A1 Carbine, StG 44 ve Gustloff Prototype, Sniper Rifle sınıfında ZH-29, Kar98k ve Lee-Enfield No. 4 Mk l, Machine Gun sınıfında Bren Gun, FG-42 ve MG 42, Shotgun sınıfında 12g Automatic ve M97 bulunacak. Bunlara ek olarak, P38 Pistol, P08 Pistol, M1911, FP-45 Liberator ve Mk Vl Revolver olmak üzere beş ikincil silah ve harita üzerinde bulabileceğiniz yakın muharebe silahları olarak British Army Jack Knife, Club, Cricket Bat, Hatchet, Kukri, Machete, Pickaxe, Scout Knife, Shovel ve Solveig Knife sizi bekleyecek. Ayrıca el bombaları, bomba atar, tanksavar, yapışkan dinamit, tanksavar mayını gibi teçhizatlar da kullanabileceksiniz.

Son olarak tabii ki araçlar. Bir Battlefield serisinin mod fark etmeksizin olmazsa olmazı olan araç kullanımı, Firestorm modunda da olacak. Toplamda on yedi farklı araç bulunuyor. Bu araçlar, çatışma araçları, zırhlı sevkiyat araçları, moda özel araçlar, belirli bir yere sabit ve / veya çekerli silahlar olmak üzere beş sınıfa ayrılıyorlar. Churchill Mk VII, Panzer 38(t), Panzer IV, Staghound T17E1, Tiger I ve Valentine Mk VIII araçları çatışma için, Kubelwagen, M3 Halftrack ve Universal Carrier araçları sevkiyat için kullanılabilecek. Prototype Helicopter, Kettenkrad, Pickup Truck, Schwimmwagen, Sports Car, Staff Car ve Tractor araçları ise Firestorm moduna özel olacak. Çekerli ve belirli bir yere sabit olacak silahlar ise FlaK 38 ve PaK 40.