Battlefield V'in Firestorm Modundan İlk Detaylar Sızdırıldı

Bilhassa PlayerUnknown's Battlegrounds ile hızlı bir yükselişe geçen Battle Royale modu, günümüzde oyuncuların oynamaktan en büyük keyif aldığı modların başında geliyor. Bunu gören büyük yayıncılar ise bahsi geçen modu ellerindeki büyük yapımlarına da bir şekilde entegre ediyorlar. Call of Duty serisinin son oyunu Call of Duty: Black Ops 4 oyununda Blackout adı altında karşımıza çıkan Battle Royale modunu, son dönemde çıkmış olan Red Dead Redemption 2 oyununda da bulabilmek mümkün oluyor. Battlefield V ise sıradaki durak olacak. Firestorm adıyla duyurulmuş olan modun, Electronic Arts ve EA DICE tarafından verilen bilgi ile 2019 yılının ilk çeyreğinde yayınlanacak olan güncelleme ile oyuna getirileceğinin bilgisi verilmişti. Henüz bununla ilgili yeni bir açıklama yapılmış değil ama şimdiden bir takım bilgilere ulaşmış olabiliriz. Reddit sitesinden temporyal, Battlefield V verilerinde yaptığı inceleme ile Firestorm moduyla ilgili bir takım bilgilere ulaşmayı başardı.

Öncelikle, altmış dört kişiye kadar desteğin sunulacağı Firestorm modunu ister tek başınıza, ister beraberinizdeki bir arkadaşınızla veya isterseniz beraberinizdeki üç arkadaşınızla oluşturacağınız grup olarak oynayabileceksiniz. Norveç dolaylarına gidilecek olan mod, klasik Battlefield sınıflarını barındıracak ve kendisine has bir sıralama sistemi sunacak.

Modun oynanış sistemine bağlı olarak, toplayacağınız ganimetlerin dört farklı Rarity tipi olacak. Bunlar, muhtemelen aşina olduğumuz Common, Rare, Epic ve Legendary tipleri olacak. Belki EA DICE daha farklı bir isimlendirme düşünmüş de olabilir tabii ki. Öte yandan, başlangıçta envanteriniz sınırlı olacak ama bulacağnız sırt çantaları ile envanterinizi genişletebileceksiniz. Ayrıca içeriğinde ne olacağı belirtilmemiş olsa da harita üzerinde, açabileceğiniz güvenlik kasalarına da rastlayacaksınız.

Sızdırılan bilgilerin devamında, silahların aşamalar (Tiers) halinde gruplandırılacağı bilgisine rastlıyoruz. Ekran göstergeleri de LMG, Pistol, Rifle, Shotgun, SMG ve Sniper için olmak üzere altı farklı cephane tipini gösterecekmiş. Ayrıca Bayonet, Bipod, Detachable Mag, Extended Mag, Fast Bullets, Heavy Load, Incendi Bullets, Quick ADS ve Slug adıyla dokuz farklı Weapon Specialization bulunacak. Ancak bu listenin tamamı olmayabilir. Resmi duyuru yapıldığında, çok daha fazlasının yer aldığını görebiliriz.

Firestorm modu ile ilgili olarak verilen ilk detaylarda, çatışma sırasında, harita üzerinde bulunup da gerektiğinde kullanabileceğimiz araçlardan bahsedilmişti. Bu araçlardan bir tanesinin de tank olacağını öğrenmiştik. Yaşanan sızıntı ise beklenti doğrultusunda çok daha çeşitli araçlar kullanabileceğimizi ortaya koydu. Helikopter, kumandan arabası, spor araba, Schwimmwagen, kamyonet ve traktör gibi araçlar bulunuyor listede. Ne var ki, bu araçları herhangi bir sınırlandırma olmaksızın kullanamayacaksınız. Yakıt göstergesini sık sık kontrol etmeniz, depo boşaldığında da yakıt ikmali yapmanız gerekecek. Ayrıca modda bir de Vehicle Breakouts sistemi bulunacak. Bu sisteme bağlı olarak, araçlara erişim sağlayabileceğimizden bahsediliyor. Belki de çok daha güçlü araçlara erişim sağlamamıza olanak tanınacaktır. Bununla ilgili henüz bir bilgi yok ne yazık ki.

Son olarak, mod sırasında takviye çağırmak da mümkün olacak. Öncelikle aktif hale getirdikten sonra, topçu saldırısı, kara veya hava aracı, ikmal sandığı, V1 roket gibi seçenekleriniz olacak. Bu seçeneklerin arasında Danger Zone diye bir madde var ama henüz bununla ilgili bir açıklama bulunmuyor.

Sizlerle paylaştığımız bu bilgiler, henüz Electronic Arts ve EA DICE tarafından onaylanmadığı için sonradan birçok değişiklik söz konusu olabilir. Bu nedenle resmi açıklamanın yapılacağı zamanı beklememiz gerekecek.

Firestorm modundan ilk video sızdırıldı!

Ne EA DICE, ne de Electronic Arts Firestorm ile ilgili sızıntı için herhangi bir geri dönüş yapmış değiller ama gün içerisinde Krittamet Phothong isimli Youtube kanalı üzerinden mod ile ilgili bir video yayınlandı. Oynanış sisteminin görüldüğü videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!