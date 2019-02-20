Battlefield V'in Grand Operations Modu Yarın Başlıyor

Battlefield V oyununun uzun zamandır beklenen Grand Operations modu, en nihayetinde yarından itibaren oyuncularla buluşacak. EA DICE ise mod ile ilgili detayları paylaştı. Merak edilen detayların paylaşıldığı modun ilk operasyonu ise Battle of Hannut olacak.

Battle of Hannut, Müttefik ve İtilaf kuvvetlerinin çatışmasına sahne olacak. Senaryoya göre İtilaf güçleri, Hollanda'ya yıldırım harekatı gerçekleştirebilmek için Belçika'nun Hannut şehrinden geçmek durumunda olacaklar. Bunu önceden haber alan Müttefik güçleri de bu harekata engel olmaya çalışacaklar. Battlefield V oyunundaki oyun içi zamana göre üç gün sürecek bir operasyon olacak olsa da üçüncü günün sonunda eğer bir beraberlik durumu olursa fazladan bir dördüncü gün bizleri bekleyecek.

EA DICE tarafından Battlefield sayfası üzerinde paylaşılan bilgilere bakacak olursak, 21 Şubat 2019 tarihinde yani yarın, Battlefield V oyununa eklenecek olan Grand Operations modunun ilk operasyonunun ilk iki günü Panzerstorm haritasında geçecek. İlk günün modu Airborne olacak. İkinci gün ise Breakthrough moduyla mücadeleye devam edeceğiz. Üçüncü gün, oyuncuları Arras haritasındaki Rush modu bekleyecek. Aynı anda en fazla altmış dört oyuncunun katılımda bulunabildiği bu mod kapsamında takımlar, katılıma göre otuz iki olduğu kadar yirmi dört oyuncudan da oluşabilecekler. Rush modu süresince saldırıda bulunan takım bir dizi mini görevi yerine getirerek hedefe ulaşmaya çalışıyorken, savunma görevini üstlenen takım ise saldırı halindeki takımı durdurmaya ve yeniden doğma noktalarını ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Eğer üçüncü günün sonunda takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamazlarsa, dördüncü gün yine Arras haritasında ama bu defa Final Stand karşılaşması ile Battle of Hannut operasyonuna son nokta koyulacak.

Son olarak Rush modunun Mart ayında içerisinde Grand Operations modundan bağımsız olarak oynanabilecek bir versiyonu da yayınlanacak. 7 Mart 2019 tarihinde yayınlanacak olan versiyonu oynamak için belirli bir süre tanınacak ve bu süre zarfında da bizleri Twisted Steel, Narvik ve Devastation haritalarında büyük çaplı çatışmalar bekliyor olacak.