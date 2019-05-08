Battlefield V'in Private Games Programı Bu Sene Geliyor

Battlefield V oyununun duyurulduğu canlı yayın etkinliğinde, Electronic Arts ve EA DICE serinin devam oyunu ile ilgili heyecan verici detayları da bizlerle paylaşmışlardı. Bu detayların arasında, Battlefield 1 oyununda da karşımıza çıkan sunucu kiralama programı da yer alıyordu. Ancak Battlefield V oyununun çıkışından bu yana, bu program ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmamıştı.

Beklenen açıklama ise en nihayetinde yapıldı. Geliştirici EA DICE, programın bu Yaz mevsiminden sonra faaliyete geçeceğini duyurdu.

Reddit üzerinden verilen detaylara bakılırsa, program Rented Server Program yerine Private Games olarak faaliyete geçecek. Bu isim değişikliğinin nedeni ise temel Private Games araçlarının oyunculara ücretsiz olarak sunulacak olmasıymış. Haliyle buradan, daha gelişmiş araçlara erişim sağlamak isterseniz belirli bir ücret vermenizin gerekeceği sonucu çıkıyor. Bütün Battlefield V oyuncularının erişimine açık olacak bu programın, zaman içerisinde de geliştirileceği söyleniyor.

Private Games programı faaliyete geçtiğinde, Battlefield V oyununun menüsünden veya oluşturulacak olan yeni ağ servisi ile tarayıcınız üzerinden kendi sunucunuzu açabileceksiniz. Açtığınız bu sunucular ise oyuncular tarafından kullanıldığı sürece açık olacak. Aksi durumda ise otomatik olarak kapatılacak ama yerel olarak kaydedilen sunucu yapılandırmaları ile hızlı bir şekilde yeni bir sunucu açılabilecek veya çeşitli sunucu ayarları arasında geçiş yapılabilecek.

Sunucunuzu açtıktan sonra da ana kontrolü tamamıyla sizin elinizde olacak. Adını ve açıklamasını yazdıktan sonra, eğer dilerseniz şifre koruması da koyabileceksiniz. Bunların haricinde, hangi oyun modlarının ve sınıfların mevcut olacağı, rotasyonda kullanılacak olan haritalar, kullanımına izin verilecek olan araçlar ve silahlar, Kill Cam özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağı, Friendly Fire ve sağlık yenilemesinin açık veya kapalı olması, sadece manga liderinin yeni doğmasına izin vermek ve mini haritanın ve pusulanın etkin olup olmaması gibi bir takım ayarlar tümüyle sizin tarafınızdan belirlenebilecek.

Organizasyon seçeneklerinde ise Private Games sunucunuz için önceden yapılmış bir ayarı (Pre-Set) uygulamak, sunucunuzun ayarlarını yönetmek ve yaptığınız ayarları kaydetmek, belirli oyuncuların bir takımdan başka bir takıma transferini sağlamak ve gelişmiş arama ekranındaki Private Games sunucularını rapor etmek gibi şeyler yapabileceksiniz.

Ancak bunların Private Games programının faaliyete geçtiği ilk günden itibaren yapabilecekleriniz olduklarını bir kez daha belirtelim. İlerleyen zamanlarda moderatörler, VIP oyuncular, engellenmiş oyuncular ve çok daha fazlası için listeler oluşturabilmek ve bu listeleri yönetebilmeyi de içerecek olan daha fazla güncellenin yayınlanacağı EA DICE tarafından onaylandı.