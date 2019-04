Battlefield V'in Sıradaki Güncellemesi Bu Hafta Geliyor

Yeni Battlefield V güncellemesi bu hafta içerisinde yayınlanacak. Güncelleme PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak. EA DICE da Reddit üzerinden sıradaki güncellemenin notlarını paylaştı.

Tides of War Chapter 3 Trial by Fire Update #3 adı altında paylaşılan güncelleme notlarına bakacak olursak, yeni Battlefield V güncellemesi araçlar, silahlar, teçhizatlar, Specialization, asker sınıfları, haritalar, modlar, Battle of Hannut Grand Operation, Firestorm, kullanıcı arayüzü, ekran göstergeleri, seçenekler, Assignment'lar, oyunun genel kararlılığı, PC ve Xbox One platformlarına özel birçok hata için çözümleme, denge ayarlamaları ve iyileştirmeler getiriyor.

Bunların haricinde, genel olarak bazı değişiklikler de söz konusu olacak. Mesela araçlar için Staghound aracının tepesindeki silahın kontrolündeyken yeniden konuşlanmanın tercih edilmesi durumunda oyuncu artık yaralı durumda olmayacak. Ju 88C'nin gözetleme kamerasının yeniden ikmal edilebilir olması, Blenheim'in bombaların 250 ve 500lb yerine 500 ve 1000lb ağırlığına getirilmesi ile hem daha etkili bombardıman uçağı hem de Ju 88 ile daha fazla boy ölçüşebilir hale gelmesi ve .50 kalibrelik silah geliştirmesinin ön kısımdaki .50 kalibrelik silah ile değiştirilmesi, 38t için AP yuvalarının yerlerinin ve kara mayınlarının yerlerinin değiştirilmesi ve 20 mm AP mermilerine AP top izleyicinin eklenmesi gibi değişiklikler söz konusu.

Son olarak, Panzerstorm haritasındaki Breakthrough modunda piyadeleri tanklara karşı korumak için ilk bölgedeki köyün çevresine siperlerin ve ağaçların ve son bölgeye de HQ ile A bayrağının arasında daha fazla çalının ve ağacın eklenmiş olması, Rush modunda Arras haritasının ilk bölgesindeki topları bir defa yok ettiğinizde tekrardan inşa edilemiyor olmaları, Grand Operation modunun Battle of Hannut görevinde taarruz tarafındakilerin ikinci günü kazanmaları durumunda üçüncü gündeki Rush modu için otuz ek ticket kazanmaları, Firestorm modundayken oyuncuların aracın içinde ölen takım arkadaşlarını diriltebiliyor olmaları ve Combined Arms modunda mini harita için yakınlaştırma fonksiyonunun etkinleştirilmiş olması gibi yenilikler de söz konusu.