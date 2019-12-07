Battlefield V'in Wake Adası Haritası Haftaya Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Battlefield V için yeni bir güncelleme yayınlanmıştı. Oyun geneli için birçok hata çözümlemelerinin ve yeniden dengeleme ayarlarının yapıldığının güncelleme notlarında, Battlefield 1942 oyunundan hatırladığımız Wake Island haritasının bu ay içerisinde oyuna ekleneceği söyleniyordu. Electronic Arts ve EA DICE yeni bir fragman ile Battlefield V'in Wake Island haritasının tanıtımını yaptı.

Orta büyüklükte olan bu harita, Breakthrough modunda hızlı tempolu ve Conquest Assault modunda da yavaş tempolu bir oynanış sunacak. Piyade birliği için uygun olmasının yanı sıra her çeşit hava, kara ve deniz taşıtının kullanımına da açık olacak.

Electronic Arts ve EA DICE tarafından söylenene bakılırsa, Wake Island haritasında altı ele geçirme noktası bulunuyor. Bunlar Hotel (Otel), Barracks (Kışlalar), Hangar, Ammo Depot (Mühimmat Deposu), Oil Tanks (Yağ Tankları) ve Dock (Liman).

Savunmacılar için Hotel noktasında iki kıyı topu ve bir uçaksavar bulunacak. Bununla birlikte, üst katlar keskin nişancılar için oldukça uygun açılar sunacak. Barracks ise oldukça geniş bir alan. Savunmacılar için siper olarak kullanılmaya müsait ve düşman uçakları için bir uçaksavar var. Ayrıca kışlaların arka tarafında keskin nişancılar için bir su kulesi bulunuyor.

Saldıran takımın Hotel ve Barracks noktalarının bulunduğu ilk bölgeyi ele geçirdikten sonra, sıradaki hedefleri Hangar olacak ama öncelikle tepedeki siperi aşması gerekecek. Savunmadaki takım için tepeye bir uçaksavar kurulmuş. Saldıran takımın siperi aşması durumunda, savunmacıların tankları uzak tutmak için Fortifications (Tahkimatlar) sistemine başvurmaları gerekecek.

Hangar sonrasındaki bölgede Ammo Depot ve Oil Tanks olmak üzere iki farklı nokta bulunacak. Ammo Depot noktasında iki uçaksavar bulunuyor ama aynı zamanda saldıran takım için de radyo kulesi avantajı var. Yani savunmacıların olası keskin nişancı atışına karşı gözlerini dört açmaları lazım. Oil Tanks noktasında ise savaşın kaderinin değişebileceği söyleniyor. Yakın mesafeli çalışmalara sahne olacak bu noktayı saldıran takımın ele geçirmesi durumunda savunmacıları Ammo Depot noktasına sıkıştırabilecekler. Eğer bir keskin nişancıysanız, Oil Tanks'ın üzerinde sizi uygun bir konum bekliyor.

Son olarak Dock, saldırı halindeki takımın önünü kesmek için savunmacıların işine yarayabilecek bir siper. Bununla birlikte, keskin nişancılar için de iskelenin girişinde bir kule bulunuyor. Eğer saldıran taraftaysanız, çift taraflı saldırı yapabilmek için botları kullanabilirsiniz.

Wake Island için yayınlanan genel bakış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.