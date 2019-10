Battlefield V'in War in the Pacific Fragmanı Bu Hafta Geliyor

Battlefield V oyuncuları için Pasifik kıyılarına çıkmanın zamanı geliyor. Electronic Arts ve EA DICE, War in the Pacific bölümünden kısa bir klip yayınladılar.

Güncel oyun ile seriye merhaba diyen Tides of War üzerinden, dört bölüm boyunca sayısız silah, teçhizat, harita, Elite asker, araç, oyun modu ve daha birçok şey Battlefield V oyuncuları ile buluşmuştu. Şimdilik son bölüm olacak War in the Pacific ile oyun içerik olarak zenginleşmeye devam edecek.

Electronic Arts ve EA DICE, Battlefield V Twitter hesabı üzerinden yeni bölüm ile ilgili on dört saniyelik bir klip yayınladılar. Tamamı ise 23 Ekim 2019 Çarşamba günü, yani yarın saat 16:00 sıralarında yayınlanacak ve içeriğine dair ilk detaylar da bu fragman ile ortaya çıkacak. Şu an için tüm bildiklerimiz ise Iwo Jima dahil üç yeni harita, Birleşik Devletler ve Japonya olmak üzere iki yeni taraf, en az yedi yeni silah, teçhizat ve botlar dahil olmak üzere yeni araçlar Battlefield V oyununun içeriğine dahil olacak.

Chapter 5: War in the Pacific fragmanından alınan klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.

Enter the fray in #Battlefield V’s War in the Pacific.



Watch the full reveal October 23: https://t.co/EHJqk6KlwS pic.twitter.com/bdASJPn8te — Battlefield V (@Battlefield) 21 Ekim 2019

Hatırlayacağınız üzere Ağustos ayında bir özür mesajı yayınlayan EA DICE, oyundaki diğer modların deneyim kalitesini geliştirmeye odaklanmak için rekabete dayalı beşe beş modunu iptal etmişti. Bakalım bu yeni bölüm ile verdiği sözü tutmaya başlayacak mı? Bekleyip göreceğiz.