Battlefield V'in War in The Pacific Güncellemesinin Notları Paylaşıldı

Electronic Arts ve EA DICE tarafından yayınlanan güncellemeler ile Battlefield V her geçen zaman teknik sorunlarından biraz daha arınıyor. Bu ayın sonunda beşinci Tides of War bölümü yayınlanacak. Öncesinde ise yeni bir güncelleme daha yayınlanacak. EA DICE, Reddit sitesi üzerinden sıradaki Battlefield V güncellemesinin notlarını paylaştı.

Yeni güncelleme en az öncekiler kadar büyük boyutlu olacak. PC platformundaki boyutu 17 GB civarıyken, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında da 11 GB civarı olacak.

Battlefield V oyununa gelecek en büyük yenilik elbette War in The Pacific olacak. Iwo Jima ve Pacific Storm haritaları, Birleşik Devletler ve Japonya olmak üzere iki yeni topluluk, M1 Garand, Type 99 Arisaka, Type 100, M1919A6, Katana ve M2 Flamethrower silahları, M4 Sherman Tank, Type 97, Çevik LVT ve Ka-Mi Hafif Amfibi Tankları, Dinghy, LCPV, MB Jeep ve Type 95 araçları, F4U Corsair ve Japaneze Zero uçakları ve savaş sırasında takviye olarak çağırabileceğiniz Roket Ateşleme Tankı Sherman Calliope, JB-2 Rocket, Supply Drop, Smoke Barrage ve Sector Artillery, 31 Ekim 2019 tarihinden itibaren oyundaki yerlerini alacaklar. Bunların yanı sıra, ilerleyen zamanlarda M3 Grease Gun, Nambu Type 2A, Type 97 LMG ve M1918 A2 ve meydan okumaları tamamladıkça açabileceğiniz Jungle Carbine, Type 94 ve Model 27 silahları da listede bulunuyor.

Bu yeniliklerin dışında, güncelleme ile Battlefield V oyununun genelinde bulunan birçok teknik hata için çözümleme gerçekleştirilirken bir takım değişiklikler de uygulamaya konulacak. Mesela işaret fişeklerinin daha uzun süre dayanması ve araçların işaret fişeklerinin daha geniş bir alanı kaplaması, sağlık kutusunun sağlık yenileme hızının 16HP/s yerine artık 12HP/s olması, yanıcı el bombasının etki alanının dört buçuk metreden dört metreye ve etki süresinin de yedi saniyeden altı buçuk saniyeye düşürülmesi, Sliding özelliğini yeniden kullanmak için artık bir buçuk saniye beklemek durumunda olmanız, bir yere monte edilmiş ve ortak eksenli makineli silahların yeniden tasarlanmış olmaları, Fortification sisteminde inşa hızının önemli ölçüde arttırılması ve daha birçok değişiklik ve oyunun genel dengesine yönelik ayarlamak mevcut olacak.

Güncelleme notlarında platformlara özel geliştirmeler de yapılacak. Oyun içi mesajlaşma sistemi Combined Arms modunda da kullanılabilecek, HDR açıkken alınan ekran görüntülerinin gereğinden fazla doygun görünmesi sorunu çözülecek, oyuncular "I" tuşuna basarak oyun içi silahlarını gözden geçirebilecekler. PlayStation 4 platformunda Underground haritasında, Conquest modundaki C bayrağından metro binasına bakarken görülen detay seviyesiyle ve ışıklandırma ile ilgili sorunlar giderilecek. Xbox One platformunda ise kontrol kollarıyla ilgili aniden yaşanan kopma ve EA Online servisine bağlantı kontrolü geliştirilecek.

Güncelleme notlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.