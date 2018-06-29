Battlefield V Kapalı Alfa Betası Başladı

Electronic Arts'ın en büyük yapımlarından birisi olan Battlefield V'nin kapalı alfası bugün itibarıyla başladı.

Battlefield 1'in 1. Dünya Savaşı teması oyunseverler tarafından oldukça beğenilmişti ve şüphesiz ki oyunun teması Battlefield 1'in başarısının en büyük sırrı oldu. Temanın başarısını fark eden Electronic Arts, Battlefield V'in 2. Dünya Savaşı'nda geçeceğini duyurdu.

Battlefield V'in fizik motorunun diğer oyunlardan daha güçlü olacağı sürekli olarak belirtiliyordu. Geliştirici ekip 2. Dünya Savaşı atmosferini oyunseverlere yaşatmak için elinden geleni yapmış gibi görünüyor. Yeni oyunda Season Pass ve Premium Pass gibi ekstra paketler yer almayacak. Bu da gelecek olan bütün paketlerin ücretsiz olarak kullanıma sunulacağı anlamına geliyor.

Daha önceden duyurusu yapılan kapalı alfa etkinliği bugün itibarıyla kullanıma açıldı. Sadece PC platformu üzerinde oynanabilir olan kapalı alfa etkinliğinde Artic Fjord isimli harita kullanıma sunuldu. Ayrıca Grand Operations, Breakthrough, Conquest ve Airborne modları oynanılabilir durumda. Kapalı allfa etkinliğine sadece küçük bir oyuncu grubu katılabilecek. Katılım kuponları Electronic Arts tarafından oyunculara gönderildi. Kapalı alfa etkinliğine katılamıyorsanız üzülmenize hiç gerek yok. Çünkü oyunun oynanış görüntülerini kaydetmek yasaklanmadı. Dolayısıyla kapalı alfa görüntülerine Youtube gibi platformlardan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kapalı alfa sürümü için de sistem gereksinimleri paylaşıldı.

Battlefield V kapalı alfa sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 7/8.1/10

: 64-bit Windows 7/8.1/10 İşlemci : AMD FX 8350 veya Intel Core i5 6600K

: AMD FX 8350 veya Intel Core i5 6600K Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Ekran kartı : nVidia GeForce GTX 1050/GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB

: nVidia GeForce GTX 1050/GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB DirectX :11.0

:11.0 İnternet : 512 KBPS

: 512 KBPS Boş alan: 50GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 3 1300X veya Intel Core i7 4790 veya dengi

: AMD Ryzen 3 1300X veya Intel Core i7 4790 veya dengi Bellek : 12GB veya 16GB

: 12GB veya 16GB Ekran kartı : nVidia Geforce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 480 4GB

: nVidia Geforce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 480 4GB DirectX : 11.1

: 11.1 İnternet : En az 512 KPS

: En az 512 KPS Boş alan: 50GB

Battlefield V, 19 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.