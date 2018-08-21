Battlefield V'nin Battle Royale Modunu Başka Bir Stüdyo Geliştirecek

Battlefield V'nin merakla beklenen Battle Royale modu için büyük bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Battlefield V'nin Battle Royale modunun DICE tarafından yapılmayacağı belirtildi.

Battlefield V'nin multiplayer modu ilk olarak E3 2018'de gösterilmişti. E3 2018'de yayınlanan multiplayer modu videosunda oyundaki fizik motorunun ne kadar üst seviyede olduğu gösterilmişti. Tankların evlerin içinden geçebileceği ve ortaya büyük bir yıkım bırakabileceği üzerinde durulmuştu.

E3 2018'de Battle Royale modu için yaratılan söylentilere de son verilmişti. Yapılan açıklamada oyunda gerçekten böyle bir mod bulunacağı, ancak bu modun Battlefield V'in tarzına uygun olacağı söylenmişti. Daha sonra yayınlanan bir videoda oyunun Battle Royale modundan kısa bir sahne gösterilmişti. O sahneye aşağıdaki videonun 1:36 anında görebilirsiniz.

Battlefield V'in çıkışına yaklaşığımız şu günlerde Star Wars oyunlarının topluluk lider Ben Walke, Battle Royale modu için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Reddit üzerinden açıklama yapan Walke, oyunun Battle Royale modunun DICE tarafından yapılmayacağını, bu modu başka bir stüdyonun geliştireceğini belirtti. Battlefield V'in Battle Royale modunun hangi stüdyo tarafından yapılacağı henüz belli değil.

Battlefield V; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 11 Ekim'de çıkış yapacak.