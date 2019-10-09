Battlefield V Ücretsiz Oynanabilecek! Hemen İndirin

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Battlefield V'i henüz oynamamışsanız, size müjdeli bir haberimiz var. Electronic Arts ve EA DICE, yaptıkları açıklama ile birlikte PC oyuncularının önümüzdeki üç hafta boyunca oyunu ücretsiz deneyebileceklerini duyurdular.

Bizi İkinci Dünya Savaşı dönemine götüren Battlefield V, çok-oyunculu modların yanı sıra Battlefield 1 oyununda sunulan War Stories isimli ana senaryo modu ile geliyor. Bizlere bildiklerimizin dışında kıyıda köşede kalmış olan hikayeleri sunacak ve bu sayede İkinci Dünya Savaşı Dönemini aynı Battlefield 1'de olduğu gibi yine askerlerin gözlerinden görme fırsatı verecek.

Yapılan açıklamaya göre Battlefield V Ücretsiz Hafta Sonu etkinliklerinden ilki 10 - 13 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci kısım 17 Ekim 2019 tarihinde başlayacakken, üçüncü ve son safhanın tarihi de tahmin edebileceğiniz üzere 24 Ekim 2019. Her hafta sonu farklı bir çok-oyunculu mod oyuncuların beğenisine sunulacak. İlk hafta için Rush, ikinci hafta için Conquest ve üçüncü hafta için de Grand Operations modunu herhangi bir kısıtlama olmaksızın deneyebileceksiniz. Bunların yanı sıra, Squad Conquest modunun başlangıç kısmı ve War Stories modunun da tamamı erişiminize açık olacak.

Deneme süreci boyunca çeşitli ödüller açabileceksiniz ve sonradan Battlefield V oyununu satın almaya karar verirseniz, kaydettiğiniz bütün ilerleyiş tam sürüme aktarılacak.

Oyunun deneme sürümü şu an için ön-yüklemeye açık. Dilerseniz şuradan Origin sayfasına ulaşarak ön-yüklemenizi başlatabilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!