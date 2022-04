Activision Blizzard, Battle.net'e Türk Lirası Getiriyor

Nihayet beklenen gün geldi ve Activision Blizzard, oyunlarının bulunduğu Battle.net mağazasına Türk Lirası desteğini getireceğini açıkladı. Türk Lirası para birimi seçeneğinin 4 Mayıs 2022'de veya sonrasında hayata geçmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren Türkiye'deki oyuncular, Activision Blizzard oyun içeriğiyle dövize çevirmeden yerel fiyatlandırma üzerinden işlem yapabilecek ve etkileşimde bulunabilecek.

Türk oyunculardan gelen yoğun talep dikkate alınarak Battle.net’e Türk lirasının eklenmesi oyun deneyimlerini geliştirmek için esneklik sunuyor. Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo ve Hearthstone dâhil olmak üzere Battle.net platformundaki tüm Activision Blizzard oyunları için yeni fiyatlandırma geçerli olacak.

Bu güncellemeyle beraber şu anda Türkiye'deki oyuncuların elinde bulunan Battle.net bakiyesi, en son spot döviz kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Buna ek olarak fiyatlarda da bazı düzenlemeler olacak. Ayrıca World of Warcraft aboneliği otomatik olarak Türk lirasına çevrilecek.

Oyunların Fiyatları Ucuzlayabilir

Ülkemizde Call of Duty, World of Warcraft gibi oyunların popülaritesi göz önünde bulundurulduğunda bu karar son dönemde aldığımız en önemli haberlerden biri. Nitekim ülkemizin Türk Lirası kurunun Dolar karşısında geçirdiği dalgalı süreçler, sabit bir Türk Lirası üzerinden fiyatlandırılmamış her türlü üründe ani fiyat değişiklikleri ve kimi zaman kısmi zararlara yol açıyordu. Ayrıca Türk Lirası'nın Battle.net'in para birimleri arasında yer alması, firmanın olası bölgesel fiyatlandırma kararında oyunları çok daha ucuza satın alabilmemizi sağlayacak. Öyle ki mevcut kurdan çevrilen oyunların fiyatları şu anda Steam vb. platformlardaki oyunlarla kıyaslandığında en az 3-4 katına kadar çıkabilmekte.

Şimdilik oyunların fiyatları hakkında bir bilgi yok ancak açıklanan tarihte Türk Lirası'na geçiş tamamlanırsa mağazadaki oyunların tamamının fiyatlarını öğrenebileceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.