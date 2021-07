Battle.net Yaz İndirimleri Kampanyası Başladı

Malumunuz Yaz mevsiminde olduğumuz için, dijital mağazalarda bu döneme ilişkin kampanyalar da birbiri ardına başlıyorlar. Şimdi de Battle.net Yaz İndirimleri başladı. Eğer almayı planladığınız bir oyun varsa, bu fırsatı kaçırmayın deriz.

Bugünden itibaren 11 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında, hem yeni oyuncular için önerilerin ve ön plandaki fırsatların yanı sıra, Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, StarCraft ve her ne kadar sadece Diablo III: Eternal Collection olsa da Diablo serileri, Blizzard Entertainment’ın otuzuncu yılına özel ve Crash Bandicoot 4: It’s About Time oyunu dahil farklı kategoriler genelinde % 13 ile % 68 oranında indirimler mevcut.

Battle.net Yaz İndirimleri Neler Sunuyor?

Buradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasında dikkat çeken ilk oyunlardan bir tanesi elbette Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered var. Oyunun %25 oranında indirime bağlı olarak 14.99 dolara (128.91 TL) satılıyor. Call of Duty 4: Modern Warfare ile başlayan hikayeye kalınan yerden devam ediliyor. Amansız bir mücadelenin devam ettiği oyunda, dünyayı bütünüyle yok edecek olan bir tehdidin önünü kesebilmek için zamana karşı bir yarışın içine girişiyoruz.

%50 indirimle 19.99 dolara (171.91 TL) satılan Overwatch: Legendary Edition da ilk etapta size önerebileceğimiz bir başka oyun oluyor. Dünya üzerinde çıkan küresel kriz nedeniyle savaşlar ortaya çıkıyor ve dünya bu savaş nedeniyle harabeye dönüyor. Fakat Overwatch adlı uluslararası bir kahraman ekibi kurularak bu kaos sonlandırılıyor ve yıllarca sürecek olan bir barış, gelişim ve keşif dönemi başlıyor. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından Overwatch'ın etkisi azalmaya başlıyor ve bu kahramanlar ekibi dağılıyor. Bu da yeni savaşları ve kaosu beraberinde getiriyor. Oyunda bizim görevimiz ise Overwatch'ın küllerinden doğmasını sağlayarak tekrar huzur ve istikrarı sağlamak. Overwatch: Legendary Edition ise ana oyuna ek olarak diğer Blizzard oyunlarından oyun için kozmetik eşyalar içeriyor.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ise tercih edebileceğiniz bir diğer oyun olabilir. %25 indirimle 29.99 dolar (257.91 TL) karşılığında satıldığını söyleyelim. Orijinal üçlemenin sonrasındaki bir zamanda geçeceği söylenen Crash Bandicoot 4: It’s About Time hikayesi, Neo Cortex, Dr. N. Tropy ve Uka Uka'nın uzak bir gezegende mahsur kalmalarından sonrasında başlayacak. Yer ve zaman kavramında devasa bir boşluk açarak kaçmayı başaran üçlü, kendilerine çoklu evrene egemen olmayı amaç edinecekler.

Bu önerilerimizin haricinde, dikkate değer diğer oyunlar için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.