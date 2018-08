Batwoman Dizisi için Aranan İsim Bulundu

Batwoman dizisi için aranan isim nihayet bulundu. Orange Is the New Black’ten tanıdığımız Avustralyalı aktris Ruby Rose, Gotham’ın yolunu tutacak.

Veriety ve Deadline ’ın aktardığına göre, yakın zaman sonra The Meg filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Ruby Rose, DC evreninin kadın süper kahramanlarından Batwoman’a hayat verecek. Rose ayrıca DC’nin diğer dizileri Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow’da da boy gösterecek.

Orange Is the New Black’in yeni sezonunda diziye dönecek olan ünlü aktris, Resident Evil: The Final Chapter ve John Wick: Chapter 2 gibi iddialı yapımlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

Batwoman dizisi, Amerika’nın en büyük eğlence kanallarından The CW’de yayınlanacak. Rose’un hayat vereceği Kate Kane, nam-ı diğer Batwoman, DC Comics’in birkaç süper kahramanı ile birlikte Gotham City’de soluksuz bir maceraya atılacaklar. Dizinin senaryosunu ise Smallville, Melrose Place ve The Vampire Diaries gibi efsanevi yapımlardan tanıdığımız Caroline Dries kaleme alıyor. Dries, aynı zamanda Batwoman’ın baş prodüktörlüğünü de üstleniyor.

Batwoman ayrıca, başrolün bir eşcinsel olduğu çizgi romandan uyarlanan ilk süper kahraman dizisi olacak. Dizinin daha önce yayınlanan tanıtımında Kate Kane için, “Lezbiyen ve şehrin yer altı suç örgütlerinin sonunu getirebilecek çok iyi eğitilmiş bir sokak savaşçısı. Toplumsal adalet için tutkuya, düşündüğünü açıkça söyleyebilecek kabiliyete sahip” ifadeleri kullanılmıştı.

Batwoman dizisinin 2019 yılında yayınlanması planlanıyor.