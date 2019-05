Batwoman Dizisinden İlk Fragman Geldi

DC evreninde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün yaptığımız haberde, yeni Batman’e Robert Pattinson’ın hayat vereceğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi sıra Bruce Wayne’in kuzeninde. Başrolünde Ruby Rose’un olduğu Batwoman dizisinden ilk fragman geldi.

Batwoman’ın Arrow evrenine katılacağını geçtiğimiz yıl öğrenmiştik. Bundan çok kısa bir süre sonra ise ünlü karakteri Orange Is The New Black ve John Wick gibi yapımlardan tanıdığımız Ruby Rose’un canlandıracağı açıklanmıştı.

Bruce Wayne’in kuzeni olan Kate Wayne, Gotham sokaklarına adalet getirmek için pelerini sırtına geçirecek.

Babası Jacob Kane’in özel güvenlik şirketi Crows Private Security'de çalışmaya başlayan Kate, aynı şirkette güvenlik görevlisi olan kız arkadaşı Sophie Moore'un bir çete tarafından kaçırılması üzerine ipleri eline alacak.

Kuzeni Bruce Wayne’in evine giden Kate, Batman’in ortadan kaybolduğunda geride bıraktığı tek şey olan kostümünü alacak ve Gotham’ın içine düştüğü karanlığı aydınlatmaya çalışacak.

DC, her ne kadar Marvel gibi birbirine bağlı bir sinematik evren yaratma fikrine karşı olsa da, televizyonda farklı bir anlayış benimsiyor. 2012 yılında Arrow ile başlattığı Arrowverse’ü The Flash, Legends of Tomorrow ve Supergirl gibi yapımlarla geliştiren stüdyo, Batwoman ile evreni daha da zenginleştirecek.

Başrolün bir eşcinsel olduğu çizgi romandan uyarlanan ilk süper kahraman dizisi olan Batwoman, bu sonbaharda sekizinci sezonu ile sona erecek olan Arrow’un arkasında bırakacağı boşluğu doldurmaya da yardımcı olacaktır.

Başrolünde Ruby Rose’u izleyeceğimiz dizi, Supergirl ile birlikte her pazar Amerika’nın en büyük eğlence kanallarından The CW’de yayınlanacak. Dizinin senaryosunu ise Smallville, Melrose Place ve The Vampire Diaries gibi efsanevi yapımlardan tanıdığımız Caroline Dries kaleme alıyor.