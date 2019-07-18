BAU eSports Takımı Hong Kong'ta Ülkemizi Temsil Edecek

BAU eSports, dünyanın dört bir yanından gelen 12 üniversite takımı ile Hong Kong'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Gençlerimizden Büyük Başarı!

2019 Üniversite Ligi finalinde Türkiye şampiyonu olan BAU eSports, ülkemizi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor.

Türkiye şampiyonluğu ile birlikte League of Legends International College Cup 2019 turnuvasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanan BAU eSports ekibi, 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

BAU eSports, 11 ülkeden gelen 12 üniversite takımı ile Hong Kong'ta Riot Games ve VSPN tarafından düzenlenecek League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren bu dinamik grup, her geçen gün daha da güçlenerek espor takımları ile şampiyonluk yarışına giriyor ve sektörün en başarılı takımları arasına girme başarısına sahip oluyor.

Ülkemizi yurtdışında temsil edecek olan BAU eSports takımının gençlerine bizler de hayatlarının hep başarılarla dolu geçmesini diliyoruz. BAU eSports takımına @bauesports kullanıcı adıyla sosyal medyadan ulaşabilirsiniz.