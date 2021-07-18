Baykar'dan 20 Temmuz Paylaşımı: Bayram Hediyesi Yükleniyor

Baykar'ın 20 Temmuz paylaşımı heyecanlandırdı. Kurban Bayramı'nın birinci gününü işaret ederek yeni bir uçak müjdeleyeceklerini ifade eden Baykar Savunma, "20 Temmuz'u bekleyin" dedi. Baykar'ın paylaşımına ilişkin Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA ve SİHA'larını yapan Baykar Savunma, yeni yaptığı paylaşımda heyecanlandırmayı başardı. "20 Temmuz'u bekleyin" diyerek bayram hediyesi niteliğinde bir haber vereceklerini müjdeleyen Baykar, videolu bir tweet paylaşımında bulundu.

Baykar'ın 20 Temmuz paylaşımı heyecanlandırdı

Baykar Savunma tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan paylaşımda, savaş uçağından kesitler olduğu fark edildi. Videoda yer alan uçak ile ilgili henüz resmi bir bilgilendirmede bulunmayan savunma şirketi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Son zamanlardaki çeşitli yurt dışı başarılarıyla dikkat çeken İHA ve SİHA'lara bir yenisi ekleniyor da olabilir. "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin..." şeklinde bir açıklamaya yer verilen tweet, Twitter kullanıcılarını meraklandırmış durumda. Baykar'ın yaptığı paylaşımı alıntılayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk günkü heyecana sahip olduklarının altını çizdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadeleri kullanıldı.

Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar...



Menzile varmak mı yola çıkmak mı?



Yeni bir yola,

Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim...#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 https://t.co/63ZSo0mUaV — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 17, 2021

Türk SİHA'ları geçtiğimiz günlerde Fransız basınında yer bulmuştu. SİHA'ların Libya ve Karabağ'da kritik rol oynadığını belirten Le Figaro, Türkiye'nin genel olarak drone teknolojilerinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti. Fransa merkezli gazete ayrıca NATO üyesi Polonya'nın, Türk SİHA'larından satın almasının ilgi çekici olduğunun altını çizdi.

Gazete; Arnavutluk, Macaristan ve Letonya gibi askeri alanda büyüme çalışan çeşitli devletlerin Türkiye'den SİHA talep ettiğini belirtti. Le Figaro'ya göre bu ülkeler, hem İHA hem de SİHA için ödemeye yapmaya hazır. Savaş drone'larının günümüz askeri sanayiisinde önemli bir rol oynadığını dile getiren Fransız gazete, bu durumu anlamada Fransa'nın geç kaldığını söyedi. Türkiye'nin ise drone teknolojisi konusunda başarılı bir tabloya sahip olduğu aktarıldı.

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