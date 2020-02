Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle İnceleme Puanları Göründü

Oyun dünyasının klasikleri bu nesilde geri dönmeye devam ediyorlar. Aralık ayında duyurulmuş olan Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, bugün çıkışını gerçekleştirdi. İnceleme puanları da yavaş yavaş yayınlanıyor.

PlatinumGames tarafından PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirilmiş olan Vanquish ve Bayonetta, SEGA yayıncılığında satışa sunulmuşlardı. Bu nesilde de yine SEGA tarafından bu defa PlayStation 4 ve Xbox One için yeniden satışa sunuldular. Eğer PlayStation 4 Pro veya Xbox One X sahibiyseniz, her iki oyunun da bu konsollarında 4K 60 FPS gibi üst düzey bir kalite sunuyor olduğunu söyleyeyim. Ayrıca bu paketi çıkışından önce satın alma fırsatınız olmadıysa, 3 Mart 2020 Salı gününe kadar sürenizin olduğunu söyleyeyim. Belirtilen güne kadar satın alırsanız, ön-sipariş kapsamına gireceği için dinamik tema hediyeleriniz olacak.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle için şimdiye kadar yayınlanan incelemelere bakacak olursak, Metacritic ortalaması on altı PlayStation 4 incelemesi karşısında 85/100 olarak görünüyor. Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Bayonetta & Vanquish İnceleme Puanları

3DJuegos - 8.0 / 10

COGconnected - 81 / 100

Cultured Vultures - 9 / 10

Digital Chumps - 8.5 / 10

DualShockers - 6.5 / 10

Everyeye.it - 7.8 / 10

Gameblog.fr - 8 / 10

GameSpew - 9 / 10

GamingTrend - 75 / 100

God is a Geek - 9.0 / 10

Hobby Consolas - 90 / 100

Multiplayer.it - 8.7 / 10

PlayStation Universe - 9 / 10

Press Start Australia - 8.5 / 10

PushSquare - 8 / 10

SpazioGames - 8.0 / 10

The Games Machine - 9.3 / 10

Vandal - 9 / 10

We Got This Covered - 90 / 100

Windows Central - 4 / 5

Bayonetta konusu

Oyuna adını veren karakterin hikayesinin anlatıldığı konuya göre Bayonetta, ışık, karanlık ve kargaşa arasındaki dengeyi sağlayan bir klanın hayatta kalan son üyesi. Hem kendisini hem de dünyanın dengesini muhafaza edebilmek için defnediliyor. Ne var ki bu olaydan beş yüz yıl sonra keşfedilmesi ve uyandırılması ile felaketler zinciri de tetiklenmiş oluyor.

Vanquish konusu

Nüfus artışının aşırı boyutlara ulaşmasıyla kaynak sorunlarının baş gösterdiği bir dünyada, bu sorunlar ile mücadele edebilmek için güneş enerjili uzay kolonisi Providence tarafından gelecek bekleniyordu. Ne var ki asilerin koloniyi ele geçirmeleri ve teknolojisini kullanarak şehirleri yok etmek için kullanmaya başlamaları ile her şey tersine dönüyor. Siz ise konuya özel eğitimli bir asker rolünde dahil olacaksınız. DARPA ajanı Sam Gideon rolünde olacağınız oyunda, koloniye sızıp enerji aktarıcısını etkisiz hale getirmek durumundasınız. Elbette bu iş o kadar kolay olmayacak. Gelişmiş teknolojiye sahip düşmanlar size zorluk çıkartacaklar ama sizin de eliniz boş değil. Mevcut silahların kopyasını üretebilen ve en fazla üç adet silahı elinizde tutabildiğiniz BLADE sistemi en büyük yardımcınız olacak.