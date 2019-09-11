Bayonetta ve Bayonetta 2 Haftaya eShop Üzerinden Kaldırılacak

eShop mağazasına sık sık yeni oyunlar ekleniyor ve Nintendo konsollarına çıkan oyunların dijital ortamdaki yelpazeleri de bu şekilde genişliyor ama arada ayrılıklar da yaşanmıyor değil. Bayonetta ve Bayonetta 2, önümüzdeki hafta içinde sırayla eShop üzerinden kaldırılacak. 18 Eylül 2019 tarihinde Bayonetta, 19 Eylül 2019 tarihinde de Bayonetta 2 artık bu mağaza üzerinden Wii U için satın alınabilir olmayacak.

PlatinumGames tarafından geliştirilmiş olan Sega tarafından yayınlanan Bayonetta, 2009 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarında öncelikli olarak Japon oyuncularla buluşmuştu. Yaklaşık beş yıl sonra da Wii U konsoluna uyarlanmıştı. Antik bir cadı klanının hayatta kalmayı başaran son üyesi olan Bayonetta, kendisini ve dünyayı korumak için gömülmüştü. Ancak beş yüzyıl sonra keşfedilmesi ve diriltilmesi neticesi ise felaketler zincirini tetikliyor. Böylece aydınlık, karanlık ve keşmekeş arasındaki dengeyi sağlamak bize düşüyor.

Devam oyunu olan Bayonetta 2 ise ilk oyunun birkaç ay sonrasında geçiyor. Ana karakterimiz Noel alışverişindeyken meleklerin saldırısı ile büyük bir felaket yaşanıyor. Arkadaşı Jeanne ile birlik olup, şeytan çağırarak savaşı kazanma amacındadır Bayonette ama bir başka büyük felaketin yaşanması neticesinde Jeanne saldırıya uğrar ve ruhu Inferno'nun derinlikleri tarafından esir alınır. Diğer yanda da bir başka cadı klanı olan Lumen Sage intikam alma fırsatının sözünü veren gizemli bir figür tarafından dünyaya geri çağırılır. Yaşanan bu kargaşada, Bayonetta olarak bizim amacımız ise Gates of Hell'i bularak arkadaşımız Jeanne'i kurtarmak olacak.

Her iki oyunun da eShop üzerinden neden kaldırılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmış değil ama tahminimizce lisanslar ile yaşanan bir sorun olsa gerek. Öte yandan, belirtilen tarihten önce her iki oyunu da satın almışsanız veya alırsanız, konsolunuza indirip oynamaya devam edebileceksiniz. Kutulu versiyonlarına sahipseniz zaten endişe etmenize neden olacak bir şey yok.