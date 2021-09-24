Bayraktar DİHA Seri Üretimi İçin Tarih Verildi
Uçuş testlerinde sona gelinen Bayraktar DİHA'nın seri üretim tarihi belli oldu. Peki, DİHA'nın özellikleri neler, ne zaman seri üretime geçecek? İşte detaylar!
Bayraktar DİHA'nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi) ne zaman seri üretime geçeceği açıklandı. Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin uçuş testlerinde sona gelindi. Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, konuya ilişkin önemli açıklamada bulundu.
DİHA'nın uçuş testlerinde sona gelindiğini ifade eden Burak Özbek, "testleri bitirdikten sonra seri imalat ve teslimatlarını inşallah 2022 içerisinde görebiliriz" şeklinde konuştu.
Bayraktar DİHA Özellikleri Neler?
- 150 kilometre haberleşme menzili
- 5 metre kanat açıklığı
- 12 saat havada kalma süresi
- 30 kiogram azami kalkış ağırlığı
- 5 kilogram faydalı yük kapasitesi
- 9000 feet operasyonel irtifa
- 80 knot maksimum hız
- 45-50 knot seyir hızı
- Tam otomatik uçuş sistemi
- Sensör füzyonu yardımlı tam otonom
- Otonom kalkış ve iniş sistemi
- Yarı otonom uçuş modu
- Hataya dayanıklı sistem mimarisi
- Üç yedekli uçuş kontrol sistemi
- Elektro-optik kamera modülü
- Kızılötesi kamera modülü
- Lazer mesafe ölçer
- Lazer işaretleyicisi
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Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Özbek tarafından paylaşılan bilgilere göre DİHA, kalkış ve iniş işlemlerini üzerinde yer alan dört adet elektrik motoruyla gerçekleştiriyor.
Burak Özbek, "Daha sonra arkasındaki içten yanmalı benzinli motoruyla da normal seyrini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. Aktarılan bilgilere göre DİHA, sahip olduğu hibrit yapı sayesinde 12 saate kadar havada kalabiliyor.
Faydalı yük kapasitesinin 5 kilogram olduğunu belirten Özbek, "Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor" sözlerini kullandı.
50 Kilogramlık kalkış ağırlının olduğunu ifade eden Özbek, söz konusu insansız aracın kanat açıklığının 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebildiğini söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:
"9 bin feet bu uçak için operasyon irtifası, ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabiliyor, hareketli platformlara da iniş kalkış yapabiliyor."
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