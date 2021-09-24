Bayraktar DİHA Seri Üretimi İçin Tarih Verildi

Bayraktar DİHA'nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi) ne zaman seri üretime geçeceği açıklandı. Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin uçuş testlerinde sona gelindi. Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, konuya ilişkin önemli açıklamada bulundu.

DİHA'nın uçuş testlerinde sona gelindiğini ifade eden Burak Özbek, "testleri bitirdikten sonra seri imalat ve teslimatlarını inşallah 2022 içerisinde görebiliriz" şeklinde konuştu.

Bayraktar DİHA Özellikleri Neler?

150 kilometre haberleşme menzili

5 metre kanat açıklığı

12 saat havada kalma süresi

30 kiogram azami kalkış ağırlığı

5 kilogram faydalı yük kapasitesi

9000 feet operasyonel irtifa

80 knot maksimum hız

45-50 knot seyir hızı

Tam otomatik uçuş sistemi

Sensör füzyonu yardımlı tam otonom

Otonom kalkış ve iniş sistemi

Yarı otonom uçuş modu

Hataya dayanıklı sistem mimarisi

Üç yedekli uçuş kontrol sistemi

Elektro-optik kamera modülü

Kızılötesi kamera modülü

Lazer mesafe ölçer

Lazer işaretleyicisi

Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Özbek tarafından paylaşılan bilgilere göre DİHA, kalkış ve iniş işlemlerini üzerinde yer alan dört adet elektrik motoruyla gerçekleştiriyor.

Burak Özbek, "Daha sonra arkasındaki içten yanmalı benzinli motoruyla da normal seyrini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. Aktarılan bilgilere göre DİHA, sahip olduğu hibrit yapı sayesinde 12 saate kadar havada kalabiliyor.

Faydalı yük kapasitesinin 5 kilogram olduğunu belirten Özbek, "Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor" sözlerini kullandı.

50 Kilogramlık kalkış ağırlının olduğunu ifade eden Özbek, söz konusu insansız aracın kanat açıklığının 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebildiğini söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: