Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı Uçuş ve Üretim Tarihi Belli Oldu

Dünyada insansız hava araçları konusunda öncü firmalardan biri olan Baykar, yakın zamanda geliştirdikleri yeni araçla Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine yeni bir değer katmaya hazırlanıyor. TCG Anadolu amfini hücum gemisi üzerinden kalkış yapabilen Bayraktar TB3 için üretim ve uçuş tarihi belli oldu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TB3'lerin envantere giriş tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre yıl içerisinde üretilecek olan TB3 SİHA'larının 2023 sonunda envanterde yerini alması bekleniyor.

TCG Anadolu Üzerinden Kalkış Yapabiliyor!

Türkiye'nin uzun süre partneri olduğu F-35 projesi için özel olarak tasarlanan TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, güverte üzerinden iniş ve kalkış imkanı tanıyordu. Ancak ilerleyen süreçte ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulaması sebebiyle F-35 teslimatı süresiz olarak durduruldu ve TCG Anadolu gemisi, SİHA ve helikopterlerin kalkabileceği şekilde özelleştirildi.

TCG Anadolu'nun Akdeniz'deki hakimiyetini artırmak üzere tasarlanan Bayraktar TB3, otomatik iniş ve kalkış avantajlarıyla dikkat çekiyor. 280 kg faydalı yük kapasitesine sahip olan SİHA, toplamda 1450 kg kalkış ağırlığıyla sefer çıkabiliyor. Subsonic hızlarda seyahat eden Bayraktar TB3, TB2'nin iki katı kadar yük taşıma kabiliyetine sahip.

Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar kapsamında önümüzdeki aylarda ilk uçuşunu gerçekleştireceği belirtilen Bayraktar TB3, 2023 sonunda TSK envanterinde yerini alacak.