Bayraktar TB3'ten Yeni Görüntüler: İlk Uçuşa Hazırlanıyor!
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yeni nesil Bayraktar TB3 SİHA'nın geliştirme sürecine dair paylaşımda bulundu. İşte detaylar!
Türkiye'nin önde gelen savunma firmalarından biri olan BAYKAR, yeni nesil Bayraktar TB3 SİHA'nın geliştirilmesine hızla devam ediyor. Sosyal medya dâhil birçok platformda paylaşımlarda bulunan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, son paylaşımında Bayraktar TB3'ün kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip olduğunu ve yakında ilk uçuşunu yapacağını açıkladı.
Bayraktar TB3, özellikle kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapmasıyla öne çıkacak ve bu özelliği sayesinde TCG Anadolu amfibi hücum gemisi için görevlendirilebilecek. Ayrıca Bayraktar TB3'ün uzun mesafeli görevlerde de kullanılabileceği belirtiliyor.
Savunma sanayisi açısından oldukça önemli bir proje olan Bayraktar TB3'ün seri üretimi ise 2023'ün sonlarında başlayacak. Bu seri üretim projesi ile birlikte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesi de artacak.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli bir aktörü olan BAYKAR, Bayraktar TB3'ün geliştirilmesi sürecinde oldukça hızlı adımlar atıyor. Bu nedenle yakın gelecekte Bayraktar TB3 ile ilgili daha fazla bilgi ve içerik paylaşılması bekleniyor.
Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri..#BayraktarTB3 🇹🇷— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2023
Büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor..✈️ 🚀 🌊
Hayırlı Sahurlar... pic.twitter.com/OJEMBMophw
Bayraktar TB3 Özellikleri
- 4 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış
Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı Uçuş ve Üretim Tarihi Belli Oldu
Dünyada insansız hava araçları konusunda öncü firmalardan biri olan Baykar, yakın zamanda geliştirdikleri yeni araçla Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine yeni bir değer katmaya hazırlanıyor.
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