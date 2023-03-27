Bayraktar TB3'ten Yeni Görüntüler: İlk Uçuşa Hazırlanıyor!

Türkiye'nin önde gelen savunma firmalarından biri olan BAYKAR, yeni nesil Bayraktar TB3 SİHA'nın geliştirilmesine hızla devam ediyor. Sosyal medya dâhil birçok platformda paylaşımlarda bulunan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, son paylaşımında Bayraktar TB3'ün kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip olduğunu ve yakında ilk uçuşunu yapacağını açıkladı.

Bayraktar TB3, özellikle kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapmasıyla öne çıkacak ve bu özelliği sayesinde TCG Anadolu amfibi hücum gemisi için görevlendirilebilecek. Ayrıca Bayraktar TB3'ün uzun mesafeli görevlerde de kullanılabileceği belirtiliyor.

Savunma sanayisi açısından oldukça önemli bir proje olan Bayraktar TB3'ün seri üretimi ise 2023'ün sonlarında başlayacak. Bu seri üretim projesi ile birlikte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesi de artacak.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli bir aktörü olan BAYKAR, Bayraktar TB3'ün geliştirilmesi sürecinde oldukça hızlı adımlar atıyor. Bu nedenle yakın gelecekte Bayraktar TB3 ile ilgili daha fazla bilgi ve içerik paylaşılması bekleniyor.

Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri..#BayraktarTB3 🇹🇷



Büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor..✈️ 🚀 🌊



Hayırlı Sahurlar... pic.twitter.com/OJEMBMophw — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2023

Bayraktar TB3 Özellikleri