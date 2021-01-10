WhatsApp’ı Silen Selçuk Bayraktar’dan Üç WhatsApp Alternatifi!

WhatsApp alternatifi uygulamalar çok yoğun ilgi görüyor. Bunun sebebi ise WhatsApp Messenger’ın gizlilik politikasının değiştirilmesi. WhatsApp Messenger’ı sildiğini söyleyen Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, söz konusu uygulama yerine üç mesajlaşma hizmeti önerdi. Bayraktar tarafından önerilen hizmetler ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Alternatifi Uygulamalar Neler?

Facebook, geçtiğimiz günlerde anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger’ın gizlilik politikasını değiştirdi. Değiştirilen gizlilik politikasının 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. 8 Şubat 2021 tarihine kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabının kapatılacağı duyuruldu.

Şirketin gizlilik politikasını değiştirdiği günden itibaren özellikle Twitter isimli sosyal medya platformunda kullanıcılar yoğun tepki göstermeye başladı. Şirkete gösterilen tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü ve bununla birlikte “#WhatsAppSiliyoruz” etiketi gündemin ilk sırasında yer aldı. Söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp Messenger’ı kaldırarak gizililik ve güvenlik odaklı mesajlaşma uygulaması aramaya başladı.

Selçuk Bayraktar da WhatsApp Messenger’ı silen kullanıcılar arasında yer aldı. WhatsApp Messenger’ı sildiğini belirten Bayraktar, Turkcell tarafından Android ve iOS kullanıcıları içn geliştirilen anlık mesajlaşma hizmeti Bip’i, Telegram’ı ve Signal’i kullandığını açıkladı. Bayraktar, ayrıca Facebook’un mesajlaşma platformu yerine kullanılabilecek hizmetler de önerdi. Bayraktar tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Whatsapp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BIP. Açık kaynak kodlu olduğu için Telegram ve Signal.”

Whatsapp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum.



Kullandığım mesajlaşma programları:#BIP



Açık kaynak kodlu olduğu için:#Telegram#Signal#WhatsAppSiliyoruz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 9, 2021

Signal uygulamasını geçtiğimiz günlerde Elon Musk da önermişti. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden “Use Signal” yani "Signal kullan" tweeti atmıştı. Bunun üzerine Signal hizmeti yoğun ilgi görmüştü. Signal, ülkemizde bugüne kadar pek tercih edilmeyen bir mesajlaşma yazılımıydı fakat bu olayın ardından çok ilgi görmeye başladı.

Türkiye’de akıllı telefon kullanıcıları, popüler anlık mesajlaşma hizmeti yerine Telegram ve Signal uygulamalarını kullanmaya başladı. Öyle ki Telegram Türkiye’nin en fazla indirilen uygulamalar listesinin ilk sırasına yerleşirken Signal ise üçüncü sırada konumlandı. Söz konus uygulamalar kullanıcıların gizliliğine ve güvenliğine önem verdiklerini belirtiyor.

WhatsApp Messenger’ın gizlilik politikasını değiştirmesinin ardından farklı uygulamalara geçilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce verileri izleyen sadece Whatsapp uygulaması mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.