Bayram Harçlıkları da Dijitalleşti

Bayramların vazgeçilmez geleneklerinden olan bayram harçlıkları da dijital dünyaya ayak uydurdu. Türkiye'nin dijital cüzdanı BKM Express, geçtiğimiz yıl 'dijital harçlık' dönemini başlatmıştı. Böylece Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bayram harçlıkları da dijital bir seçeneğe kavuştu.

Ramazan Bayramı'nda bayram ziyaretine gidemeyenler, BKM Express'in 'Para İste' özelliğini kullanarak aile büyüklerinden harçlık talep edebiliyor. Bunun için BKM Express kullanıcılarının yapması gereken tek şey, diledikleri bayram harçlığını belirlemek ve SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığıyla bunu akrabalarına iletmek.

Günümüzde nakit paranın, yerini giderek dijital kartlara bıraktığına dikkat çeken BKM Genel Müdürü Soner Canko, özellikle Z Kuşağı’nın bu değişimde etkisinin büyük olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yeni neslin, paranın dijital haline olan ilgisi giderek artıyor. İngiltere merkezli University College London'da yapılan bir araştırmanın sonuçları bu durumun etkilerini ortaya koyma bakımından güzel bir örnek. Araştırmaya göre, Z Kuşağı'nda yer alan çocuklar para sayma gibi geleneksel becerilere sahip değil ve harçlık döneminin de sonuna gelinmiş durumda. Biz de gençlerdeki bu alışkanlık değişiminden yola çıkarak harçlık geleneğini dijitale taşıdık. Elbette kıymetli olan, bayram gibi özel günlerde büyüklerimizin ellerini öpmek, onlarla birlikte zaman geçirmek ancak bu imkan yoksa dijitalleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanarak harçlık geleneğimizi dijitalde sürdürmenin bir yolunu sunuyoruz.

Bu anlamda şu noktanın altını çizmekte fayda görüyorum; bizim hayata geçirdiğimiz örnekte de görüldüğü üzere dijitalleşme gelenekleri yok etmektense güçlendiriyor ve gelecek nesillere aktarıyor. BKM Express sayesinde uzun yıllardır süregelen son derece kıymetli bir geleneğimiz olan bayram harçlığının dijital ortamda da devam etmesini mümkün kılarak değerlerimize sahip çıkmaktan dolayı çok mutluyuz."

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