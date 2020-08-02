Uzmanlar Uyardı: Bayram Tatilinde Siber Suçlar Artıyor!

Uzmanlar, bayram tatilinde siber suçların arttığını belirterek internet kullanıcılarını uyardı. Bu sebepten ötürü internet kullanıcılarının bayram tatilinde siber dolandırıcılık ve siber zorbalara dikkat etmesi gerekiyor. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci ve siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bayram Tatilinde Siber Suçlarda Artış Yaşanıyor

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tatilde ve yaz aylarında siber zorbalığın arttığını söyleyebiliriz. Bu eylem, normal zamanlarda da çalışma esnasında da karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda, internette bilinçli kullanıcı sayısının artırılması, dijital mecralar ve sanal ortamlar konusunda içerik analizi yapılması, paylaşımları düzenleme, engelleme, biçimlendirme ve benzeri yetkinliklere sahip olunması gerekiyor" dedi.

Sanal ortamda yapılan indirimli alışverişlerin, link paylaşımı ve kullanımı ve kargo sürecinin de başlı başına siber zorbalık konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Dilci, "Siber zorbalar özellikle bayram ve tatil gibi bu dönemlerde fırsatları kolluyor diyebiliriz. Kullandığımız program veya uygulama sayesinde cihaza erişim sağlayanlar, kişisel bilgilerimize kolayca ulaşabiliyor. Özellikle 50 yaş üstü bireylerin iyi niyeti kullanılarak baskı ve tehditle bir çıkar sağlanma yoluna gidiliyor. Kişisel hesaplara ulaşan dolandırıcılar özellikle 50 yaş üstünü tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Sanal mecraların dikkat tacirliğine dönüştürülmesi ve beraberinde birtakım dolandırıcılık faaliyetlerinin kurgulanması diğer normal zamanlara göre tatillerde daha fazla görülüyor. Bu konuda en fazla risk grubu yaşlılar ve çocuklar. "Birtakım bahis oyunlarının, kumar organizasyonlarının, sanal bankacılık teması üzerinden dolandırıcılıkların bu sıralarda daha çok yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Örneğin Kurban Bayramı gibi dini duyguların yoğun olduğu dönemlerde fırsat tacirleri bazı dernek isimlerini, logosunu, sanal görselleri kullanarak insanlarımızı dolandırılıyor"

Bayram dönemlerinde yoğunlaşan siber zorbalığın vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun, şu ifadeleri kullandı: