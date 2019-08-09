Bayramları Artık Sosyal Medya Üzerinden Kutluyoruz

Sosyal medyanın dini bayramlara etkisini inceleyen uzmanlar, son yıllarda geleneksel ritüellerin dışında bayramların sosyal medya üzerinden kutlandığını tespit etti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), sosyal medyanın popülerleşmesiyle birlikte dini bayramların kutlanmasında ne gibi değişiklikler olduğunu araştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde SODİGEM’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya nedeniyle bayramlaşma alışkınlıklarımızda değişiklikler yaşandı. Günümüzde, dijital toplu mesajlar ve görüntülü konuşma uygulamalarıyla gerçekleştirilen yeni nesil bayramlaşmaların yaygınlaştığı belirtildi. Bayram ziyaretlerinde çekilen aile fotoğraflarının da artık çoğunlukla sosyal medya üzerinden paylaşıldığı aktarıldı.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla geleneksel aile ziyaretlerinin azaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlar geleneksel aile ziyaretleri yerine sosyal medya üzerinden bayram tebrikleri yapmaktadır. Bunların arasında en çok WhatsApp ve SMS uygulamaları ile toplu mesaj gönderimi tercih edilmektedir. Bu mesajlar hazır metinler olabileceği gibi kişi tarafından herkese gönderilmek üzere yazılmış özlü sözlü, şiirsel metinler de olabilmektedir. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise internet ortamında buldukları ve üzerinde 'İyi bayramlar', 'Bayramınız kutlu olsun' gibi yazılar bulunan hazır görsel ve GIF'leri kullanmaktadır. Bir diğer yöntemde ise sosyal medya kullanıcıları, kurbanlıklar ve bayram temizliğine ilişkin karikatürleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır. Bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzakta olan vatandaşlar ise Snapchat, Facetime, WhatsApp, Skype gibi uygulamalar üzerinden görüntülü sohbet yaparak yakınlarıyla bayramlaşabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İbadetlerin yerine getirilmesi için kesilen kurbanlarla öz çekim (selfie) yapıldığı ve bu fotoğrafların sosyal medyaya yüklendiği ifade edilirken, kurbanlar kesildikten sonra hazırlanan sofraların ve yemek görsellerinin de sosyal medyada sıkça yer aldığına dikkat çekildi. Ayrıca, kurban kesimi sırasında çekilen fotoğraf ve videoların da sosyal medyada paylaşıldığına değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum, sosyal medyada istenmeyen görüntülere neden olduğundan eleştirilmektedir. Kesici aletlerin kullanımından doğan kazalar ve kaçan kurbanlıklar da çoğu zaman paylaşılmaktadır. Bayram tatilini aile büyüklerinin yanında geçirmek yerine tatile gitmeyi tercih eden sosyal medya kullanıcıları ise tatil görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaktadır. Instagram ve Facebook daha çok görsel içerikli bayram tebriği ve fotoğraf paylaşımı için kullanılırken, Twitter'da genele hitap eden, metin ağırlıklı paylaşımlar yer almaktadır. Bayram sürecinde, YouTube'da ise daha çok marka ve kurumların, bayram tebriği içeriğindeki reklam ve videoları paylaşılmaktadır."

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