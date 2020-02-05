Bazı Gıdalar Aşırı Aktif Bağışıklık Sistemi Üzerinde Etkili Olabilir

Beslenme düzeninin sağlığımız üzerinde önemli etkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapılan yeni bir araştırma, özellikle aşırı aktif bağışıklık sistemine sahip olan kişilerin, beslenme düzenlerinde bazı yiyeceklerden kaçınmasının vücutta yaşanan inflamasyonun azaltılmasında yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Beslenme düzeninden bazı yiyecekleri çıkarmak her ne kadar inflamasyonu kesin olarak önlemese de araştırmaya göre bu yöntem, otoimmün hastalıkların başlamasını ve ilerlemesini yavaşlatmakta işe yarıyor. Otoimmün hastalıklar, kişinin bağışıklık sisteminin sağlıklı dokulara saldırmasıyla ortaya çıkmaktadır. Örneğin, otoimmün hastalıklardan biri olan multiple skleroz (MS), bağışıklık sisteminin sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıf olan miyelin tabakasına saldırması ve burada tahribat yaratması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bağışıklık sisteminin hücresel savunmasında rol oynayan T hücreleri, metiyonin isimli amino asitlerden enerji sağlamaktadır. Bu amino asitleri içeren yiyeceklerden tüketilmediğinde ise metiyonin seviyesi azalacaktır. Bunun da otoimmün hastalıklar üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir.

Metiyonin; yumurta, et ve diğer hayvansal gıdaların içerisinde yüksek miktarlarda bulunduğu için bu gıdaları beslenme düzeninden tamamen çıkarmak pek de mümkün olmasa da bu yiyecekleri yememek, aşırı aktif bağışıklık hücrelerinin çalışmasını önlemekte yardımcı olabilir.

MS hastalığı olan fareler üzerinde yapılan araştırmada, metiyonin üretimini kısıtlanacak şekilde bir beslenme düzeni uygulandığında omurilik ve beyinde inflamasyona neden olan T hücrelerinin hareketinde azalma olduğu görüldü. Bu sayede hastalığın ilerlemesi yavaşlatılmış oldu. Ancak her ne kadar araştırmanın fareler üzerinde görülen etkileri umut vadetse de insanlar üzerindeki etkileri bilinmediği için yöntemin kesin olarak işe yarayıp yaramayacağını söylemek için henüz çok erken.