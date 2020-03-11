Bazı Kullanıcıları Unutmayan Google 8 Milyon Dolar Ceza Yedi

İsveç Kişisel Veri Koruma Kurumu, Google'ın bazı kullanıcıların "unutulma hakkı" isteklerine uymadığı gerekçesi ile şirkete ceza kesti. Yakın zaman önce yürürlüğe giren Avrupa Birliği Kişisel Veri Koruma Kanunu ve unutulma hakkı ihlallerine kesin cezanın toplamı ise 75 milyon kron yani yaklaşık 8 milyon dolar oldu.

Google ve Avrupa Birliği arasındaki unutulma hakkı tartışmaları 2014 yılına kadar dayanıyordu. Avrupa Birliği, uygulamaya koyduğu bir yasa sonrasında Google gibi şirketlerden, isteyen kullanıcıların bilgilerini silmelerini istemişti. Yani isteyen herkes, gerekli başvuruları yapması durumunda kendi ismini arama sonuçları sayfasından çıkartabilecekti. Bunun ilk örneği ise Virginia Da Cunha olmuş ve ünlü ismi arattığımızda, sadece tek sonuç ile karşılaşmaya başlamıştık.

Alınan kararlardan sonra Google milyonlarca internet sayfasını arama sonuçlarından çıkardığı açıklamıştı. Buna rağmen yapılan araştırmalarda şirketin istenen rakamların sadece yüzde 45'lik kısmını sildiği gün yüzüne çıkmıştı.

2018 yılında geçirilen Avrupa Birliği Kişisel Verileri Koruma Kanunu sonrasında, internet üzerinde kişilerin sahip olduğu haklar önemli derecede yükseltilmiş ve şirketlere önemli yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Daha net cezalarla karşı karşıya kalan internet ve teknoloji şirketleri, bugüne kadar milyarlarca dolarlık cezalar ile karşı karşıya kalmışlardı.

Bunlardan sonuncusu İsveç'te yaşandı. Google'ın 2017 yılından bu yana yapılan "unutulma hakkı" başvurularından birçoğunu engellemeyemediğini dile getiren İsveç Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Google'a ceza kesti. Özellikle iki farklı davada yavaş ya da önemsemez davrandığı dile getirilen şirkete, 75 milyon kronluk ceza kesildiği dile getirildi.