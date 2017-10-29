Bazı Kullanıcıların iPhone X'ları Kargolandı

Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği konferans ile iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerini tanıtmıştı. 3 yeni telefon arasında şüphesiz ki en çok dikkat çeken ise iPhone X olmuştu.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı kısa sürede kullanıcılarıyla buluşturan Apple; iPhone X için ön sipariş tarihini 27 Ekim, mağazalardaki satış tarihini ise 3 Kasım olarak anons etmişti. 27 Ekim günü geldi çattı ve iPhone X için ön siparişler geçtiğimiz gün açıldı. Sadece 10 dakika içerisinde 2 farklı renk ve 2 farklı depolama seçeneğine sahip olan iPhone X’un ön sipariş stokları tükendi. Kullancılara ise teslim tarihi olarak 1-2 hafta sonrası verildi. Ön siparişlerin ardından başlayan satışta ise teslim tarihi için 5-6 hafta sonrası verildi.

Apple tarafında beklenmeyen güzel gelişmeler yaşanmış olacak ki teslim süresi 1-2 hafta olan iPhone X’ların teslim tarihi bazı kullanıcılar için 3 Kasım olarak değiştirildi. Bazı kullanıcılar ise 5-6 hafta sonra yani Aralık ayının ortasında teslim edilmesini bekledikleri iPhone X’larının teslim tarihlerinin Kasım ayı ortası olarak değiştiğini sosyal medyada paylaştı.

Apple’dan bu konuda herhangi bir resmi açıklama gelmedi ancak CEO Tim Cook, lansmanda iPhone X’ları en kısa sürede kullanıcılara ulaştırma sözünü vermişti.

Aşağıdaki görsellerde iPhone X’ları kargolanan kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerini görebilirsiniz. Görüntülerden de anlayacağınız üzere, iPhone’lar Apple’ın Çin’deki merkezinden direkt olarak kullanıcılara gönderiliyor.