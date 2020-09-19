Bazı PS5 Oyunlarının Boyutu Belli Oldu!

Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışına sayılı günler kala bazı video oyunlarının dosya boyutu belli oldu. Sony tarafından yapılan açıklamanın neticesinde milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen bazı video oyunlarının PS5'te ne kadar depolama alanı kullanacağı gün yüzüne çıktı. Peki, PlayStation 5'e gelecek video oyunlarının dosya boyutu ne kadar olacak? İşte Sony tarafından açıklanan PS5 oyunlarının boyutu!

Oyuncuların Beklediği PS5 Oyunlarının Boyutu Ne Kadar Olacak?

PlayStation 5 için düzenlenen etkinlikten bu yana oyuncuların kafasında meydana gelen soru işaretlerinden bir tanesi de etkinlikte tanıtılan video oyunlarının PlayStation 5'te ne kadar depolama alanı kullanacağı olmuştu. Sony tarafından yapılan açıklama ile beraber bazı video oyunlarının dosya boyutu da gün yüzüne çıkmış oldu. PlayStation'ın resmi web sitesinde dosya boyutu paylaşılan oyunlar ise Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition oldu.

PlayStation'ın resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre yeniden ele alınan Demon's Souls'un dosya boyutu 66 GB olacak. 2009 yılında PlayStation'e çıkışını gerçekleştiren Demon's Souls, kısa süre içerisinde büyük bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenmişti. Sony, ilk olarak FromSoftware tarafından geliştirilen video oyununun zamanında elde ettiği bu başarıyı PlayStation 5 platformunda da devam ettirmek istemiş ve oyunun remake sürümünün geleceğini duyurmuştu.

PlayStation'ın resmi sitesinde dosya boyutu paylaşılan başka bir oyun ise Marvel's Spider-Man: Miles Morales oldu. Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ın dosya boyutu, PlayStation'ın sitesinde paylaşılan bilgilere göre 50 GB olacak. Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition'ın dosya boyutu ise 110 GB olacak. PlayStation 5 ile beraber bambaşka bir oyuna evrilecek olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ın da büyük bir heyecanla beklendiğini belirtmek gerekiyor.