BBC Dizi ve Filmlerin Devam Etmesi İçin Oyuncuları Karantinaya Alıyor

Dünyanın en çok izlenen dizi, belgesel ve fimlerine ev sahipliği yapan BBC, geçtiğimiz Mart ayından bu yana çekimleri durdurmuş durumda. Normal şartlarda Mayıs'da çekimleri başlamayı planlayan şirketin farklı bir çalışması var gibi gözüküyor: BBC tüm çekim ekibini ve oyuncuları karantinaya alacak.

Edinburgh Televizyon Festivali'nde yapılan bir röportajda BBC drama komisyon başkanı Piers Wenger tarafından şirketin yeni bir plan geliştirdiği aktarıldı. Koronavirüs devam ettiği süre boyunca çekimlerin durduruğunu ve bundan dolayı da BBC'nin altından kalkamayacağı zararları gireceğini aktaran Wenger, ekibi karantinaya alarak çekim yapacaklarını duyurdu.

"Zoom üzerinden her şeyi yapmaya çok hevesliyiz. Şu anda insanlar 'hepimiz birlikteyiz' durumundan hoşlanıyor ve herkesin evini görüyorlar ama aynı zamanda tüm gösterişli şovlar için büyük bir iştah var."

Koronavirüs sonrası BBC'den özel karantina programı

Oyuncuları ve teknik ekibi karantinaya alarak maliyetin artacağını dile getiren BBC, yılın geri kalanında sosyal mesafe kurallarına uyarak çekimlerin normalleşeceğini düşünüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Piers Wenger, insanların da karantina boyunca yeni yapımları beklediğini aktardı.