BDDK'dan Bahis Sitelerine Kırmızı Işık

Getirilen kısıtlama ve yaptırımlara karşı hayatta kalmaya çalışan yasa dışı bahis siteleri, alternatif yöntemler arayışına girmişti ki “cebe havale” yöntemi imdada yetişti. Yılda 50 milyar TL’yi bulan bir para trafiğinin içinde olan bahis siteleri cebe havale yöntemini müşteri çekme adına bir silaha dönüştürmüştü ki durumu fark eden Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) araya girdi. Yasa dışı bahis sitelerinin işlemlerini baltalama adına BDDK, cebe havale işlemlerinin sayısına ve miktarına kısıtlama getirdi.

BDDK’nın getirdiği kısıtlamalar kapsamında artık cebe havale işlemleri günde 2 defa ve günde en fazla 500 TL ile sınırlı tutuluyor. Şimdiden birkaç banka yeni düzenlemeyi uygulamaya koyarken, yeni kısıtlamalara uymayan bankalara da yaptırımlar olacak. BDDK’nın bankalara gönderdiği yazıda yasa dışı bahis ve kumar oynamanın suç olduğu ve işlemin bu suçlarla ilgili olması durumunda yasal işlem başlatılacağına yer verilirken, ilgili bankalarca da bir uyarı metni oluşturulacak.

BDDK’nın konuyla ilgili bankalara gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi: “Cebe Havale Sistemi Kural Seti” konulu yazıda, “Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında yapılan incelemelerde bir bankacılık işlemi olan ‘cebe havale' işleminin sıklıkla kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu durumun önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgililerle mutabık kalındı”

BDDK, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kurumları yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı açılan savaşı tüm hızıyla devam ettiriyor. Daha önce de MASAK yasa dışı bahisle ilgili olan hesapları tespit edip kapattırmıştı. Şimdi de BDDK hızlı bir hamleyle bahis sitelerinin yeni açtığı yola taş koymasını bildi.