BDDK'dan Sosyal Medya Kullanıcılarına Sahte Banka Uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya kullanıcılarına yönelik bazı uyarılarda bulundu. Özellikle sahte banka mesajlarına geri dönülmemesi gerektiğini söyleyen BDDK, indirim veya fırsat yalanlarına karşı önlem almaya çalışıyor.

Sosyal medya aracılığıyla banka müşterilerine ulaşan siber suçlular; hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuyor. Bu vaatleri gerçek sanan ve bankanın sahte sitesine yönlendirilen müşteri ise kimliğini girmesiyle birlikte dolandırılmış oluyor.

Banka müşterilerinin özellikle kredi kartı ücret iadesi yalanına inandıklarını dile getiren BDDK, dolandırıcının sitesi üzerinden telefona veya bilgisayara zararlı yazılım indirilebileceğini belirtti. Yani dolandırıcılar hem kredi kartı bilgilerini çalıyor hem de cihazınıza istediği gibi erişim sağlayabiliyor, böylelikle tüm kontrol onların eline geçebiliyor.

Dolandırıcıları BDDK'ya Şikayet Edin

Bu tip sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı hemen kendileriyle “https://www.bddk.org.tr” adresinden iletişime geçilmesini isteyen BDDK, kullanıcılara yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

“Tespit edilen sahte hesap ya da sitelere erişim ile ilgili gerekli işlemler tarafımızca tesis edilmektedir. Sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklam bağlantılarına ek olarak, güvenlik açığı olma ihtimali yüksek olan sosyal medya platformlarında yer alan benzeri paylaşım, reklam ve ilanlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarının hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir.”