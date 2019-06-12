BDDK’dan Taksit Düzenlemesi, Kredi Kartına Taksit Sayısı Artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarındaki taksit sınırında düzenlemeye gitti. Elektronik ürünlerde kredi kartına yapılan taksit sayısı arttırıldı.

BDDK, Kredi Kartı Taksitlendirme Süresini Değiştirdi!

BBDK'nın yeni aldığı karar ile elektronik eşya alımlarında yapılan taksit sayısı üç aydan altı aya çıkarıldı. Yeni karar ile birlikte taksit sayısı fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya çıktı. Ayrıca yapılan düzenleme ile mobilya alımlarındaki taksit sayısı on iki aydan on sekiz aya çıkarıldı. BBDK tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

Sizler BBDK tarafından alınan yeni taksit sınırı kararı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni yapılan düzenlemeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!